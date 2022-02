¿Es por falta de refuerzos? Debate por derrota de Millonarios en Copa

Millonarios perdió 1-2 contra Fluminense en el juego de ida de la fase previa de la Copa Libertadores 2022. Y no es que no se esperara ese resultado contra el equipo que, por recursos, es dos veces más que el elenco azul. Fue la forma como sucumbió lo que despertó un nuevo debate: ¿es esta derrota una factura por la falta de inversión en fichajes para un torneo internacional?

Se trataba de un club brasileño con un valor aproximado de 60 millones de euros contra otro que cuesta 20 millones. La inversión, en efecto, ya inclinaba la balanza. Pero hay que decir que los primeros 18 minutos dieron la idea de que, como dicen los propios jugadores, los billetes no entran a la cancha y, mientras estuvieron 11 contra 11, hubo manera de competir.



El lío es que fue tan poco tiempo en condiciones de igualdad que no se puede afirmar sin lugar a dudas que en efecto Millonarios tiene cómo plantarle cara a un rival armado de jugadores veteranos sí, pero muy costosos y muy experimentados, como Felipe Melo, el hombre que mentalmente los sacó a todos de l partido (hasta a los hinchas, a quienes provocó en su salida). El azul no tiene un jugador equiparable. De hecho, cuando se lesiona Fred y lo reemplaza Cano, queda la idea que tienen los brasileños al menos dos equipos, dos opciones estelares por puesto. ¿Millos? Está a años luz de eso.



Los refuerzos del equipo azul para esta temporada fueron cinco: Álvaro Montero, José Abad Cuenú, Diego Herazo, Larry Vásquez, Richard Celis. Salvo el portero, quien llegó libre y a quien se le hizo un contrato de tres años, los demás llegan a préstamo (es decir gratis) y tienen solo un año de contrato, con lo cual en junio pueden irse y dejar al equipo huérfano, como acaba de ocurrir con hombres como Fernando Uribe o Daniel Giraldo, ambos en Junior.



La gran inversión fueron los 300 mil dólares que se pagaron por Daniel Ruiz a Fortaleza, un precio que para muchos fue irrisorio, considerando que es un talento de solo 20 años de edad y quien muy pronto dará el salto al fútbol internacional.



La versión de la directiva ha sido siempre que apuestan y creen en el talento joven del equipo. Aunque, como suele ocurrir, viene alguien con 2,5 millones de dólares bajo el brazo y se lleva a Emerson Rivaldo Rodríguez, y entonces da la idea que la confianza en esas promesas es solo de Gamero, pues los dueños del club los ven antes como generadores de ganancias que como capital que haya que atesorar dentro del club.



Lo cierto es que contra un rival que dobla en recurso, en experiencia y hasta en jerarquía al 'baby team' de Gamero, las costuras se notan más de la cuenta y la inexperiencia pasa factura. Esta vez dos errores de Millonarios cambian el partido contra Fluminense: la expulsión tonta de Sosa y el increíble error de Montero en el primer tanto visitante. ¿Qué hubiera pasado? Nadie sabe. Lo cierto es que los cambios de los brasileños dieron resultado y revitalizaron el ataque, mientras los del equipo bogotano no pasaron de tener un efecto cosmético. ¿Esta derrota es un aterrizaje forzoso para quienes pensaban que el fútbol de veras es solo 11 contra 11 y que no pesa una inversión descomunal de un lado contra una sospechosa tacañería del otro? La derrota 1-2 en Bogotá es un síntoma. Pero ¿cuál es la enfermedad?



