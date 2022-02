¿Factura por falta de refuerzos? 1x1 de Millonarios contra Fluminense

Millonarios perdió 1-2 contra Fluminense en su estreno en la Copa Libertadores 2022 y dejó la idea de que perdió más por defectos propios que por la presión de su rival, que tuvo la cabeza fría para hacer daño en las opciones que le quedaron y no caer en asuntos extra futbolísticos como la altura, la presión de ir perdiendo tan temprano o la misma provocación del rival. Al azul se le notó en la escena internacional que su nómina es corta y que al final se requerían refuerzos para una competencia tan exigente como esta.

Fue un duelo



Así vimos a los once de Alberto Gamero en el duelo contra Fluminense:



Álvaro Montero- 5

Regaló el gol de Fluminense por un error particular, que no borran las siguientes dos opciones claras que salvó. Una pena con tanta expectativa.



Andrés Román- 5

El lateral no tuvo la salida que se esperaba y fue superado en el segundo tiempo por Willian y hasta Silva.



Andrés Llinás- 5

Otro que tuvo un buen inicio pero que al final, producto del desgaste, acabó fallando en los cortes. Fluminense perdonó.



Juan Pablo Vargas- 6

Fue uno de los pocos que se salvó en la zaga, ganó varios duelos individuales pero le faltaron apoyos.



Omar Bertel- 4

Muy pobre balance: lo superaron constantemente Luis Enrique, André, Calegari y todos los que intentaron entrar por su costado.



Steven Vega- 5

Aceptable primer tiempo pero, con diez hombres desde tan temprano, se desgastó y fue superado al final. En ataque le faltó.



Larry Vásquez- 5

Otro de gran sacrificio cuando se jugaba con diez hombres, agotado y con un par de tiros de media distancia que no llegaron a buen puerto.



Eduardo Sosa- 4

Tanto alabar el golazo acabó en el cajón del olvido cuando se hizo sacar una amarilla tonta por pelearse con Felipe Melo (provocador profesional) y luego metió un codazo evidente, peor de infantil que aquel primer fallo. A los 18 minutos dejó con diez a los suyos.



David Macalister Silva- 4

El veterano, el capitán, quedó en deuda en este primer tiempo: no solo porque no fue la conexión en ataque que se esperaba sino porque falló el penalti que pudo hacer diferencia.



Daniel Ruíz- 6

Sacrificio, compromiso, provocó el penalti que desperdició Silva, fue el único rebelde en medio de la adversidad. Le pudo sobrar algo de exageración en las faltas, pero tiene 20 años, ya aprenderá.



Diego Herazo- 4

Otra de las decepciones del azul: no ganó un solo duelo, no tuvo remates a puerta. Más allá de chocar contra los centrales rivales no aportó mucho más.



Valencia por Herazo- 5

Minuto 64

Algo de emoción en los primeros minutos, pero lejos de ser la solución de gol que se requiere. No es su culpa, es que no es igual salir a darle la vuelta al marcador en Liga que en Copa.



Celis por Vásquez- Sin calificación

Minuto 83

Prácticamente no se sintió.



Perlaza por Román- Sin calificación

Minuto 90+2

Ni tuvo tiempo de tocar la pelota



Pereira por Silva- Sin calificación

Minuto 90+2

Ni tuvo tiempo de tocar la pelota



Guerra por Ruíz- Sin calificación

Minuto 90+2

Ni tuvo tiempo de tocar la pelota