¡Ay Sosa! Héroe y villano en difícil derrota de Millonarios en Copa

Millonarios no pudo mantener la ventaja, la entrada en el primer tiempo fue la ideal, pero la expulsión condenó el planteamiento de Alberto Gamero ante Fluminense, que se llevó la ventaja 1 a 2 en el juego de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.





Millonarios entró con criterio, tratando de imponer las condiciones desde el vamos, tomando la pelota, ante la clara intención de Fluminense de tratar de resguardar su meta. A raíz de esto, mostró variantes desde el esquema, teniendo a Felipe Melo como su principal baluarte en el aspecto defensivo.



Los de Gamero fueron conscientes que el espacio que diera Flu, debía ser aprovechado. Y así lo hicieron. Saque largo de Álvaro Montero para que recibiera David Silva, en combinación con Daniel Ruiz, que habilitó a Sosa, para que definiera ante la pasividad de los tres centrales, venciendo el arco de Fábio al minuto 6.



A raíz de esto, Fluminense empezó a salir, dejando espacios que de entrada, no aprovechó Millonarios, teniendo en cuenta que Felipe Melo jugaba como libero, por toda la mitad de la cancha.



Jugada seguida al gol, llegó el primer encuentro duro entre Felipe Melo y Eduardo Sosa, un choque que terminó en un intento de gresca, donde llegaron los jugadores de ambos equipos, además, de la protesta de los brasileños por el gol, donde pedían un fuera de lugar inexistente.



Las complicaciones para los locales empezaron a llegar con una jugada en ataque, donde Sosa entró al área, pero al ir por la esférica, golpeó a David Braz. El central Darío Herrera no dudó en mostrarle la segunda amarilla, yéndose expulsado del partido apenas al minuto 19.



Lo que fue un monólogo de arranque para los azules, se volvió en posesión compartida. Fluminense tomó confianza y adelantó sus líneas, dejando sólo tres centrales y con sus jugadores de bandas abiertas y listos para ir al ataque.



La disposición de los azules varió. Perder un hombre en ataque no le permitió seguir con la presión escalonada, por lo que Herazo debió retrasarse y esperar un poco más los balones aéreos, donde chocó con Nino, perdiendo en varias ocasiones.



Al minuto 36, Fred tuvo quizás la más clara, arrancando en carrera al arco. Sin embargo, se resintió y salió lesionado, dándole paso a Germán Cano.



Fluminense encontró la llave del gol, en una jugada que arrancó por la zona derecha, donde Germán Cano envió un balón al borde del área, Bigode rematara, Montero dejó el rebote para Luiz Henrique, quien le cedió la esférica a David Braz, que apareció para empujarla al minuto 43.



La presión de Fluminense continuó, llegando una vez más al arco, con un remate Yago Felipe, que salvó Montero. Para la segunda parte, Flu le dio paso en la cancha al colombiano Jhon Arias, en reemplazo de William Bigode.



De entrada, no pasaron más de dos minutos y los brasileños tuvieron dos jugadas claras de gol, un remate de Luiz Henrique fue sacado por Álvaro Montero y en la jugada posterior, Cris Silva remató y la pelota pasó por debajo del portero azul, apenas rozando el arco colombiano.



Respuesta inmediata de Millonarios. Falta en el área sobre Daniel Ruiz, cometida por Nino. El encargado de cobrar fue David Macalister Silva, sin embargo, fue atajado por el portero Fábio, al minuto 49.



Ida y vuelta, en adelante empezó a ser el partido, donde Fluminense empezó a dejar más espacios de los habituales, ambos equipos mostraron parte de su propuesta ofensiva.



Millonarios empezó a mover el banco, dándole salida a Diego Herazo, para que entrara Jader Valencia. Mientras que en Fluminense, salió Felipe Melo, dándole paso a Ganso. Además de sacar al lateral Silva, para que entrara Pineida al minuto 64.



El pasar de los minutos mostró la versión de contragolpe de la visita. Cano y Arias, los referenciados junto a Henrique.



Al minuto 70, los azules tuvieron otra gran opción de adelantarse. Jugada preparada de Ruiz, en tiro libre, para que llegara desde atrás Vega a rematar, dejando la pelota en la misma dirección que estaba el portero Fábio.



La intensidad en el tramo final siguió de tono azul. Silva habilitó de gran forma a Daniel Ruiz, que no definió a tiempo, ante el cierre del central Braz. La poca efectividad en las acciones que creó Millonarios pasarían factura.



Las transiciones defensa-ataque fueron la llave de Fluminense, Luiz Henrique entró solo, en un pase filtrado, habilitando a Germán Cano, para poner el segundo de los brasileños al minuto 76.



Luiz Henrique tuvo la opción del tercero al minuto 79, pero envió la pelota por encima del arco ante la salida de Montero. Millonarios terminó jugado al ataque, enviando a la cancha a Perlaza, Guerra y Pereira, mientras los brasileños dieron trámite a la pelota, sin sufrir mayores complicaciones en el tramo final del juego.



El partido de vuelta se disputará el próximo martes 1 de febrero, en Río de Janeiro.