Pálido balance de los equipos colombianos en Copa Libertadores

Se jugó en su totalidad la cuarta fecha de la Copa Libertadores, que dejó a un equipo colombiano eliminado de la siguiente fase de octavos de final. Junior sorprendió y brillo, América preocupa cada vez más y Medellín fue Medellín: una decepción y tristeza completa.



Los tres equipos del país jugaron sus partidos y dejaron más angustias que buen fútbol, por lo que incluso ninguno de los tres está entre los dos primeros puestos de cada grupo.

Empecemos por las buenas noticias; el plato fuerte. Junior empezó jugando muy mal e inició perdiendo por 0-1 contra Independiente del Valle, club que no había recibido gol, ganó sus tres encuentros restantes y llevaba una diferencia de gol de +11. Sin embargo, el cuadro tiburón mejoró notablemente y logró vencer con propiedad por 4-1 a los ecuatorianos en Barranquilla.



El equipo que ahora, al parecer temporalmente, dirige Luis Amaranto Perea tiene seis puntos (tres menos que Flamengo e I. Del Valle, primeros) y es tercero en su grupo. Dejó buenas sensaciones, incluso sin contar con Miguel Borja, sancionado, y Teófilo Gutiérrez, por lesión, y pelea por la clasificación.



Ahora, el tema no tan agradable. América de Cali tenía en el papel tres puntos contra Universidad Católica. Los chilenos eran de los menos combativos del grupo y, además, se jugaba en Cali. Sin embargo, el cuadro rojo pasa por un mal momento futbolístico y sí que hay problemas para la creación de juego. El rojo del Valle del Cauca empató por 1-1 y dejó pasar una enorme oportunidad de subir en la tabla de posiciones.



Gremio, en su mismo grupo, ganó y le complicó más las cosas. El equipo dirigido por Juan Cruz Real es tercero con cuatro puntos (tres menos que Internacional y Gremio, primeros). Preocupa su fútbol y falta de gol. Debe ganar y esperar resultados para buscar la clasificación.



Y finalizamos con Medellín, club del que tristemente hay que hablar. Ni fútbol, ni ganas, ni ideas, ni jugadores... El cuadro poderoso perdió en casa por 0-1 contra Boca Juniors y, aunque era un resultado que se podía dar en el papel, lo que más preocupó fue la importante falta de idea futbolística en el equipo que dirige Aldo Bobadilla. Andrada, arquero de Boca, no tocó el balón... Todo está mal en los rojos de Antioquia y parece que sigue en picada, pues no se encuentran soluciones.



Los rojos y azules son últimos de su grupo, tienen -6 en diferencia de gol y no han sumado ni un solo punto en la tabla de posiciones de la Libertadores; cuatro juegos perdidos. Ahora, eliminado de la Libertadores, espera un milagro para buscar quedarse con el cupo de la Suramericana (está a seis puntos de Libertad; tercero).