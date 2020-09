Reflexiones de Juan Cruz Real: no encajan con la realidad de América

Había mucha presión, demasiada animadversión de parte de la afición, pero aun así el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, le dio el timón del actual campeón colombiano al argentino Juan Cruz Real, a quien los antecedentes no respaldaban para ocupar el banquillo que dejó vacante Alexandre Guimaraes, supuestamente por no aceptar una rebaja salarial en el comienzo de la pandemia.



No obstante, en consideración de que todas las personas merecen una nueva oportunidad, se esperaba que con el paso de los días Cruz Real iba a acallar las críticas con resultados y la puesta en marcha de su sello personal como entrenador, lo que hasta ahora no ha sido posible. En la Superliga perdió el título con Junior en el propio Pascual Guerrero, en Copa Libertadores dejó escapar un punto en Porto Alegre ante Internacional que hubiera sido un potosí, y luego en casa empató con Universidad Católica, el único equipo al que, con Guimaraes al frente, se le ha podido ganar en cuatro fechas que ha disputado en el Grupo E del certamen continental.



Es cierto que en esta llave nadie tiene los cupos asegurados, con Inter y Gremio con 7 puntos, seguidos de América y Católica con 4, pero al equipo colombiano le tocará ganarles a los dos brasileños –a uno en Cali y al otro en Porto Alegre– o se despedirá del campeonato. A priori, no parece una tarea sencilla por lo que ha sido el desarrollo de los compromisos.



Pero así como con el plantel, que conserva el 85% de los jugadores de comienzo de año, no ha podido mostrar un buen funcionamiento hasta el momento, el técnico rojo pretende con su retórica hacer ver partidos totalmente distintos. Aquí están sus reflexiones, muchas distantes de lo que la gran mayoría ha visto sobre la actuación del cuadro escarlata.



¿El cambio de Ramos lo obligó a jugar de otra forma? “Nosotros sentimos un poco el trajinar del partido, enfrentamos a un muy buen rival, que no había jugado el fin de semana en Chile, y que nosotros por la necesidad que teníamos de ganar el domingo para entrar en los ocho en la Liga local pusimos prácticamente el equipo que estuvo este miércoles, obviamente eso lo sentimos en el partido, normal, llega en un momento que los jugadores con ese trajín empiezan a sentir el cansancio, eso lo hablamos con ellos, vemos hasta donde pueden estar y a partir de las posibilidad que tenemos, buscamos alternativas, hoy estamos a la espera de un jugador que nos dé otra alternativa en ataque, ayer decidimos que fuera Juan David”.



¿Por qué el desorden y la pérdida de referencia en defensa? “El primer tiempo nos costó un poco más que el segundo, pero el partido estuvo para cualquiera, ellos tuvieron mayor posesión que otros, que creo que tuvo que ver con el cansancio del partido de fin de semana nuestro, pero si vamos a las ocasiones de gol creo que fueron parejas y nosotros en transiciones lo pudimos haber ganado, la defensa estuvo bien, el rival juega también y crea opciones, pero me parece que el equipo en el segundo tiempo estuvo ordenado, bien parado, y creo que en el segundo tiempo hicimos un partidos serio”.



¿Por qué no se hizo una actuación más cercana a la realizada ante Inter en el segundo tiempo, y en este caso siendo locales? “Tiene que ver también con la acumulación de minutos, venimos jugando con una nómina desde el primer partido que empezamos a competir y prácticamente son los mismos once o muy cercanos a esos once, y se empiezan a acumular los minutos. Jugás con un equipo que viene fresco y eso se va a sentir, nosotros intentamos hacer desde el principio lo que venimos haciendo siempre, a veces el rival te supera, en este caso tuvo que ver la chispa, la condición atlética por un cansancio que estamos acumulando, normal, pero creo que mis jugadores compitieron muy bien, un partido difícil, de Copa, un equipo que va primero en la Liga chilena, con ventaja, no enfrentamos a cualquiera. En el segundo tiempo si tenemos un poco de eficacia podíamos haber hecho gol, tuvimos varias ocasiones para finalizar, mis jugadores son unos leones como compiten”.



¿Esa rotación de los arqueros se debe al rendimiento de Chaux en los primeros juegos? “Nosotros vamos viendo el momento de los jugadores, tenemos dos muy buenos arqueros, Joel en los dos partidos que le tocó lo ha hecho bien, esto es de decisiones, de partido a partido, viendo los momentos de cada uno y confiamos en los dos de la misma manera”.



¿Por qué sacó a sus dos jugadores más experimentados en ataque, Vergara y Ramos? “Con Adrián hablamos, estaba para 10 o 15 minutos del segundo tiempo. Con Duván jugaba hasta el minuto 27 no sé si la gente sabe que uno tiene tres momentos para hacer cambios y en ese instante teníamos que decidir si sacábamos uno o dos jugadores, John Arias también estaba haciendo un buen partido por el lado derecho, por el momento del partido él estaba mostrando cansancio, él viene jugando todos los minutos desde que iniciamos y tuvimos que reemplazarlo”.



¿Se equivocó en entregarle la pelota a la Católica? “En el primer tiempo nos costó un poco el tema de elaboración, en el segundo apostamos más a hacer transiciones rápidas porque sabíamos del desgaste que teníamos encima, ellos no jugaron el fin de semana, nosotros venimos jugando con una nómina medianamente estable desde que arrancamos, tengo un equipo muy competitivo, pero no tenemos una nómina extensa, es una realidad, terminaron jugando Moreno, Sánchez, hay que ver que ellos tienen jugadores de Selección, creo que el segundo tiempo lo hicimos mejor que el primero, y lo más importante es que estamos en carrera”.



Por su parte, Rafael Carrascal señaló que el resultado no los saca de carrera: “Para nada, estamos vivos, tenemos un partido que no es fácil ante Internacional aquí en Cali y vamos a luchar hasta el final, tenemos que ganarlo sí o sí, no hay margen de error. Estábamos de local, teníamos la obligación de ganar, corrimos, luchamos hasta el final, este es el fútbol, nos llevamos un punto con un sabor agridulce. Encontramos un rival que juega muy bien a la pelota, de memoria, en el segundo tiempo les cerramos todos los espacios



En tanto, a Ariel Holan, estratega de la Universidad Católica, se le consultó si le sorprendió la propuesta de América: “No, la verdad es que nos sorprendió, cada equipo hace lo que más le conviene, creo que nosotros merecimos ganar el partido, sin ninguna duda, aunque no fue nuestra mejor presentación”.



Acerca de si ganó un punto ganado o dos perdidos, por lo visto a lo largo del encuentro, explicó: “Es difícil hacer futurología, quedan dos finales y el desafío del equipo es seguir creciendo y vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo posible para en estos dos partidos tratar de sacar resultados y poder clasificar”.



De igual forma, se refirió a lo que le pudo faltar a su conjunto: “El equipo hizo un esfuerzo enorme, mereció ganar, pero tuvimos también situaciones del partido que hicieron que debimos tener un esfuerzo mayor, perdimos precisión para concretar la cantidad de oportunidades que tuvimos. Desde ese punto de vista deja un sabor amargo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces