Coudet explotó contra hinchas de Mineiro y deseó renunciar

La primera fecha de Copa Libertadores comenzó y dejó resultados sorprendentes en este inicio de fase de grupos, siendo el de Atlético Mineiro, uno de los más escandalosos, pues terminaron perdiendo 1-0 de local contra Libertad de Paraguay.

Mineiro dirigido por el técnico argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet dejó claro en conferencia de prensa su disgusto con los aficionados del conjunto brasileño, quienes arremetieron contra su integridad después de la dura derrota contra Libertad.



En conferencia de prensa, Coudet confirmó que tuvo tristeza al ver que los hinchas de su propio equipo le tiraran cervezas y dijo que, si por él fuera, ya habría renunciado, pero su contrato le impide dejar el cargo.



¿Es normal que me tiren cerveza con 10 partidos ganados y una final por jugarse el domingo? Le pido a los inversionistas que traigan un volante por favor porque solo tenemos uno. ¿Esta es la realidad que me prometieron? No. ¿Qué el equipo jugó mal y soy el responsable? Si pudiera, renunciaría hoy, pero la Junta no aceptó la cláusula del contrato", dijo fuertemente Coudet en conferencia de prensa.





"¿ES NORMAL QUE ME TIREN CERVEZA CON 10 PARTIDOS GANADOS Y UNA FINAL POR JUGARSE EL DOMINGO? El Chacho Coudet, fiel a su estilo, PICANTE en conferencia de prensa post-derrota de Atlético Mineiro ante Libertad.



Por ahora, Atlético Mineiro deberá reponerse y enfrentará el clásico contra América-MG en el campeonato Mineiro el próximo domingo 9 de abril, donde buscará el club galo dirigido por Coudet alzar el primer título de la temporada.