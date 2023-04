¿Cano a la Selección Colombia?: hay campaña para su convocatoria

Germán Ezequiel Cano sigue con su buen momento en Fluminense, equipo al que llegó en 2022 y en donde no ha parado de hacer goles.



El delantero colombo-argentino en solo dos años con los brasileños ha conseguido realizar 60 goles en 83 partidos en todas las competiciones por lo cual ha vuelto a sonar para la Selección Colombia.



El atacante que militó en Independiente Medellín, tras su paso por Colombia se enamoró no solo de la ciudad sino que también se nacionalizó colombiano lo cual impulsó el rumor de una posible citación al seleccionado.



De hecho, durante la eliminatoria, Cano apuró su nacionalización, para intentar jugar con Colombia en las clasificatorias, pero el cuerpo de Reinaldo Rueda no lo tomó en cuenta pese a que el seleccionado nacional tenía una importante sequía de goles.

De igual manera, Cano pese a que nunca evadió el tema de la posibilidad de vestir la camiseta de Colombia, al final la cuestión se enfrió.



Pues bien, en las últimas horas a través de redes sociales y la afición han hecho una campaña para pedir al técnico Néstor Lorenzo la inclusión de Cano para la Selección Colombia.



Además, su compañero en Fluminense, Jhon Arias se refirió a la posibilidad de que Cano juegue con el seleccionado cafetero.



“Con Germán ha sido un poco inexplicable lo que hacemos dentro del campo. Es una dupla, un socio bastante bueno, tanto para mí como para él. Nos hemos comprendido muy bien”, comentó en diálogo con Caracol Radio.



“Además de lo que pasa dentro de la cancha, tenemos una muy buena relación en lo personal que te facilita mejorar en todas las facetas... ¿La Selección? Germán es un delantero con unas condiciones excepcionales que en Colombia nos ayudaría mucho”, concluyó.