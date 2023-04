¿Messi no fue ejemplar para ‘Dibu’? Presidente de UEFA echó vainazos

Lo hecho por Emiliano ‘Dibu’ Martínez cuando recibió el premio al mejor arquero del Mundial donde hizo acciones obscenas que fueron más protagonistas que sus propias atajadas contra Francia y en general en todo el certamen.

Ahora, el que salió a criticar los malos actos de ‘Dibu’ fue el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien envolvió al astro Lionel Messi, pues según el dirigente debió haberle dicho al arquero que eso era una falta de respeto.



Si ves cómo reaccionó durante los penales... No pudo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó”, dijo en su libro ‘Messiánico’



"Messi debería haberle dicho que mostrara respeto. Igual eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona. “Al final, Messi juega todo el año con Mbappé” dijo contundente Ceferin con respecto a las celebraciones que hizo el arquero al llegar a Argentina donde mostró una marioneta del francés.



Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, criticó al Dibu Martínez por los festejos en Qatar



💬 "Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona..."



Por ahora, ‘Dibu’ ni Messi se han pronunciado con respecto a las declaraciones del presidente de la UEFA, pero lo cierto es que el arquero de Argentina no le pararán las críticas tras sus malas actitudes durante el Mundial.