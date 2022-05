Tolima decepcionó en casa: amargo empate con América en Libertadores

Deportes Tolima desperdició una oportunidad de oro para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, luego de empatar a dos goles con América MG (colero del Grupo D) en la quinta fecha del certamen.

El duelo inició cuesta arriba para los dueños de casa. Apenas transcurridos siete minutos, la defensa ibaguereña despejó mal un centro al área y Marlon, a la altura del punto penal, sacó una volea que se clavó en el ángulo.



Duro golpe que el pijao intentó contestar rápidamente. Dos minutos después del tanto, Michael Rangel se llevó un balón por delante y marcó lo que era el empate, pero el juez Rapallini anuló la acción por una mano previa del goleador. Nada qué refutar.



La embestida local prosiguió. Anderson Plata mandó un centro atrás que Rangel remató mordido y el golero Jailson controló sin líos. Más adelante tanto Plata como Daniel Cataño remataron dentro del área, pero en ambos casos la defensa rival se interpuso.



Tanto Plata como Rangel fueron los jugadores más determinantes en el ataque tolimense. Todo el peligro llegaba de sus pies.



Al 21', Andrés Ibargüen mandó un centro a media altura desde zona derecha, Plata le erró a la bola y el defensor Patric evacuó en la línea de gol. Muy cerca estuvo el empate. Inmediatamente después, Ibargüen remató desde fuera del área y el balón rozó el palo izquierdo.



Y cuando parecía que el tanto local estaba por caer, los brasileños enmudecieron al Murillo Toro. Al minuto 25, Junior Hernández erró un insólito pase en salida y terminó habilitando a Henrique Almeida. El atacante ingresó al área, pero fue desestabilizado tanto por Moya como por Alexnder Domínguez.



Penalti que Iago Maidana transformó en gol. 0-2 y la ilusión de clasificar a los octavos de final se esfumaba...



El cachetazo dejó seco al Tolima, que no volvió a llegar al área y por momentos perdió la posesión del balón. En las tribunas el desespero y la rabia era más que evidente. No era para menos, se estaba perdiendo la clasificación en casa.



Ahora bien, el cierre de la primera parte fue milagroso. Al 40', Brayan Rovira intentó un pase profundo a ras, Rangel abrió las piernas para dejar seguir el balón, desubicó a todo el mundo y dejó mano a mano a Plata que no perdonó. Golpe para subir el ánimo.



Y tan solo dos minutos después, Jonathan Marulanda rescató un balón dentro del área que parecía perdido, centró sobre la línea final y Rangel, detrás de todos, la empujó. Locura absoluta en Ibagué.

Para la segunda parte, el entrenador visitante, Vágner Mancini, decidió mover su banco. El colombiano Juan Pablo Ramírez fue sustituido por Rodriguinho.



A diferencia de los primeros 45 minutos, el Tolima salió sin tanta intensidad. Decidió aguantar, tratar de tener el balón y salir en rápidas contras. Palabras más palabras menos, optó por su estilo de juego predilecto.



Lo anterior le permitió al América adelantar sus líneas e inquietar el pórtico de Domínguez. En dicho sentido, los balones aéreos fueron sus principales armas.



Sobre los 62 minutos llegó la primera ocasión clara. Rangel recibió al borde del área, eludió a su marcador y sacó un bombazo de pierna izquierda que se fue apeonas por encima del travesaño. Buen intento.



El dueño de casa se fue animando poco a poco. La idea era clara: balones profundos para que Plata se las arreglara en el último tercio. Tanto Cataño como Ibargüen debían asistir y Rangel sentenciar.



La primera sustitución de Hernán Torres llegó al 72'. Cataño dejó el terreno para darle paso al paraguayo Gustavo Adrián Ramírez. Con ello le llegaba un acompañante a Rangel en el frente de ataque y tanto Plata como Ibargüen quedaban como extremos puros.



A diez minutos del final, Torres movió pieza por pieza: Juan Fernando Caicedó entró en lugar de Rangel, de gran partido. Más adelante, Cristian Trujillo ingresó por Ureña.



En el minuto 86 por poco lo gana el cuadro visitante. Nuevo error de Junior Hernández que desemboca en un balón muerto al borde del área que Gustavinho remató de primera y el disparo terminó en el travesaño. Gran susto.



Y la más clara llegó en tiempo añadido (90+3'). Primera contra que surtió efecto, pero no terminó al fondo. Balón profundo por derecha para Rovira que controló, alzó la cabeza y se la dio a Plata. El extremo se dio la vuelta y chutó, pero el balón se fue apenas desviado.



Al final fue empate a dos que deja comprometido al Tolima y eliminado al América MG. El cuadro pijao llegó a ocho unidades e igualó la línea del líder Atlético Mineiro que el jueves recibe a Independiente del Valle, tercero del grupo y directo competidor del equipo colombiano.