Santos Borré explotó en emotividad y mandó un mensaje a sus hijos

Ídolo en Alemania, Rafael Santos Borré encaminó la consecución de la Uefa Europa League empatando el compromiso, además, anotando el penal definitivo para alzar la competencia europea y su primer título en Europa. Nueve títulos acumula Borré, pero hasta ahora no había podido obtener un trofeo en el ‘viejo continente’.

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, y el miércoles 18 de mayo nunca se le olvidará a Rafael Santos Borré que hasta sin mucho contacto con el balón, logró ser la figura del compromiso en la primera parte, y en el complemento lo confirmó con su gol para empatar, y posteriormente, con el penal.

Rafael Santos Borré habló con los medios de Movistar en donde comentó, ‘siento mucha felicidad y emoción. Había soñado con una noche histórica para el club y para mí. Es mi primer título europeo y me llena de felicidad haber podido ayudar al equipo’.

Sobre su primer título en el ‘viejo continente’ también manifestó, ‘es algo muy lindo, ojalá mis hijos también se acuerden de esto toda la vida’. Gritar campeón es algo inolvidable sin duda alguna, y hacerlo de la manera como lo hizo el colombiano es más que gratificante. Borré fue el líder en el ataque del Eintracht Frankfurt, anotó en el momento indicado por la urgencia que generó la apertura en el marcador de Rangers, y logró dar el triunfo en los penales como el quinto ejecutante que no es nada fácil tener esa obligación y la presión de dar el trofeo a los alemanes.

Analizó también el camino en esta Uefa Europa League diciendo, ‘nos hemos enfrentado a grandísimos equipos, ha sido una final dificilísima y no imaginaba esto, pero sabía que, con mi experiencia, y en estas competiciones que me gustan, podía ayudar al equipo. Hoy se me dio y ahora a disfrutar’.

El jugador número doce, la hinchada del Eintracht Frankfurt que estuvo presente en todos los encuentros del cuadro alemán, llenando el mismísimo Camp Nou, y con una celebración más que icónica en el Deutsche Bank Park ante el West Ham en la vuelta de las semifinales. Borré también se acordó de ellos, ‘son fanáticos que acompañan a todas partes y ahora están muy felices, ellos fueron una parte importante también de este título’.