Rafael Santos Borré estiró su palmarés: ¡ganó la que le faltaba!

Día histórico sin lugar a duda para Rafael Santos Borré. Fue la figura en un partido más que duro para el Eintracht Frankfurt, en la que el colombiano no pudo brillar como se esperaba en la primera parte, pero en el complemento, y en los lanzamientos desde el punto penal, todo fue distinto.

Una primera parte en la que no logró ver portería en ningún momento, pero se asoció con sus compañeros, y arrastró marcas para ser una carta fundamental en la ofensiva del conjunto teutón. Ya en el segundo tiempo, la historia cambió. Cuando más lo necesitó el Eintracht Frankfurt, apareció el ‘Comandante’ para liderar el ataque y revolucionar el partido.

En la primera acción que tuvo Santos Borré de cara al arco rival, logró emparejar el encuentro que veía cuesta arriba el colombiano y su equipo. Una gran asistencia de Filip Kostic, y viveza de Rafael para salir de la marca de Calvin Bassey y Connor Goldson para poner el empate con la derecha ante un Allan McGregor que poca respuesta podía tener a metros de la jugada.

Lanzamientos desde los doce pasos, esa ruleta rusa a la que ningún club quiere llegar para definir una competencia. Sin embargo, con mucha calma, Rafael Santos Borré fue el elegido para ejecutar el quinto penal. Con mucha certeza en su ejecución, le dio el título a la institución, y obtuvo su noveno título a sus 26 años.

Hablar de Rafael Santos Borré es mencionar incontables trofeos y distinciones como uno de los mejores delanteros en la actualidad en Colombia. El barranquillero que tuvo sus primeros pinitos en el Deportivo Cali sumó la Superliga colombiana en 2014, y el Torneo Apertura en 2015 como azucarero, además de ser el máximo goleador de la Copa Colombia.

Lastimosamente, su primera etapa en el fútbol europeo no fue el mejor. No destacó ni en Atlético de Madrid, y con el Villarreal a préstamo del club colchonero disputó 30 encuentros y cuatro anotaciones en donde no pudo obtener ningún título en España.

Marcelo Gallardo le tendió la mano en donde Rafael Santos Borré lideró el ataque riverplatense consiguiendo dos Copas Argentinas, y dos Supercopas Argentinas. A su vez, logró ganar copas internacionales como la Libertadores, y la Recopa Sudamericana en 2018 y 2019 respectivamente.

Cuando llegó al Eintracht Frankfurt, se esperaba mucho de Rafael Santos Borré en la revancha en el ‘viejo continente’. La espera llegó a su fin, siendo el goleador en la Europa League de su equipo con cuatro goles, y siendo figura en el rentado local con ocho tantos, Borré logró conseguir lo que le faltaba: triunfar en Europa.

Sin duda alguna, el 18 de mayo será un día recordado para Rafael Santos Borré. Pues pudo decir presente en el fútbol europeo consiguiendo su noveno trofeo y qué mejor que siendo el líder en el ataque y quien revolucionó a su equipo para la obtención del título.