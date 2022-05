Chelsea se arma para el 2022/23: sus primeros fichajes oficiales

Sin lugar a duda, el Chelsea tendrá que prepararse de la mejor manera de cara a la próxima Premier League, FA Cup, Carabao Cup y la Uefa Champions League, copa a la que irán por la posición en la tabla donde aseguraron su participación en el torneo internacional.

Infortunadamente, el Chelsea no terminó de la mejor manera la Premier League a falta de una fecha por culminar el torneo, además, se fue eliminado en cuartos de final de la Uefa Champions League en manos del Real Madrid, y perdió los títulos ante el Liverpool de la Carabao Cup y la FA Cup. Así las cosas, tendrá que prepararse de la mejor manera con Thomas Tuchel.

En esa revolución de cambio de dueños tras la salida de Román Abramovich del conjunto londinense, ya se anunciaron las malas noticias en el Chelsea. Las inminentes salidas de jugadores en la zaga central como Antonio Rüdiger y Andreas Christensen, ambos con destino a España. Además, Romelu Lukaku no tiene intenciones de continuar, y la zaga defensiva seguirá siendo un problema, pues César Azpilicueta y Marcos Alonso no definen sus futuros en los ‘Blues’.

Con la necesidad claramente de reforzarse en la defensa, Thomas Tuchel confirmó sus primeros dos fichajes. Se tratan del delantero, Armando Broja y Connor Gallagher que actualmente están en el Southampton y Crystal Palace respectivamente, pero que son propiedad del Chelsea. Así las cosas, el estratega alemán apostará a los regresos de los jugadores cedidos.

‘Volverán, seguro. Los cedes para que vuelvan siendo mejores jugadores y más experimentados. Quiero tenerlos en pretemporada, será entonces cuando decida qué pasará con ellos’, explicó Tuchel.

Sin embargo, como se dijo anteriormente, el gran problema en el Chelsea es la zaga defensiva con las salidas de Antonio Rüdiger y Andreas Christensen con destino al Real Madrid y al Barcelona respectivamente. El danés al parecer solo tiene cabeza para vestirse de azulgrana tras no aparecerse en Wembley, aunque dijo que no se sentía en óptimas condiciones para jugar en la FA Cup.

Sobre esto, Thomas Tuchel mantuvo que probablemente no estará ante Leicester City ni Watford, ‘no estoy seguro de que participe mañana ni el fin de semana. Andreas me dijo la mañana del partido de FA Cup que no estaba preparado para empezar el partido o estar en el banquillo. Tenía sus razones, pero se mantendrá en privado. Hemos tenido situaciones similares en las últimas semanas. Cuenta con nuestro apoyo, pero es poco probable (que juegue). Avisó con poca antelación y ocurrió lo mismo en semanas anteriores, por eso no tengo ninguna predicción’.