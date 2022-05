Hinchas del Frankfurt en Alemania enloquecidos por Borré: pura pasión

Rafael Santos Borré puso a delirar este miércoles a los aficionados del Eintracht Frankfurt, tanto los que pudieron acudir al estadio como a todos aquellos que lo siguieron desde Alemania.



Y es que hasta tres estadios como el Sánchez-Pizjuán, con capacidad para unos cuarenta mil espectadores, pudieron haberse llenado con los aficionados del Eintracht y del Rangers que se desplazaron a Sevilla para la final de la Europa League, pero solo estos miles de hinchas fueron los privilegiados de poder estar en las gradas para la final entre dos históricos del fútbol europeo.



Ya desde que se supo que estos eran los equipos que disputarían el título, la demanda de localidades superó todas las previsiones, pero eso no impidió que miles de seguidores, hasta un número que según algunas estimaciones superan los cien mil, organizaran sus viajes para vivir junto a los suyos la posibilidad de lograr un título continental.



Así, fueron más los que estuvieron distribuidos en distintas zonas de la ciudad que en el propio estadio del Sevilla y que se organizaron para ver el partido en terrazas y bares con pantallas de televisión, unos con sus distintivos azules del equipo escocés y otros rojinegros del alemán.



Además, la UEFA, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital andaluza, habilitó unas zonas para la concentración de los seguidores de cada equipo; El Prado de San Sebastián, junto al parque de María Luisa y la Universidad de Sevilla, para los de Eintracht, y los aledaños del Estadio de La Cartuja para los del Rangers.



Allí se habilitaron unas pantallas gigantes para que, los que no tengan entradas, tuvieran esa posibilidad de ver el partido concentrados y también con zonas de restauración para consumir comidas y sobre todo bebidas refrescante con la que paliar el fuerte calor de verano en Sevilla.



Ahora bien, en territorio alemán también se organizó todo para que los aficionados del Eintracht, aquellos que no pudieron viajar por diferentes razones, observaran el histórico duelo con todo el ambiente futbolero.



Las puertas del Deutsche Bank Park, estadio del nuevo campeón de Europa, se abrieron para que toda la hinchada se reuniera a ver el partido, lleno total de graderías y el terreno de juego. Una locura absoluta la pasión mostrada.



Y así fue como se celebró el tanto de Borré: