‘En el fútbol, son más las tristezas que las alegrías’: David González

Deportivo Independiente Medellín pasa un momento difícil en este arranque de semestre, con seis partidos sin ganar y eliminados de la Copa Libertadores, al poderoso le queda la Liga como único objetivo. Algo que referentes como David González saben y confían en que se pueda revertir esta campaña y volver a estar en los primeros planos, como fue costumbre el año pasado, donde fueron finalistas y el equipo que sumó más puntos.

“Pensar en culpables o en lo que pudo ser o no fue, no vale la pena. Debemos pensar en lo que viene en la Liga, levantar cabeza y mirar hacia adelante”, comentó González.



Sobre el planteamiento en los encuentros y cómo no se ha podido mantener el resultado, el meta destacó que “es relativo la disposición técnica a los resultados, cuando el año pasado logramos una seguidilla de partidos ganados, le dimos continuidad a un equipo. Lastimosamente este año no hemos logrado una victoria que nos permita arrancar con un buen sistema de juego”.



Además, “como jugador de fútbol estamos acostumbrados en cada campeonato, en el fútbol son más los momentos tristes que los momentos alegres. Uno quisiera que los felices fueran siempre, al final es un equipo el que gana y son muchos equipos los que compiten y se preparan. Debemos ya saber que el fútbol sigue, que da revanchas y puede que traiga alegrías o tristezas, pero que en todo caso hay que darle para adelante”.



Finalmente, González proyectó que a pesar de la eliminación tempranera en la Libertadores fue dolorosa, se debe seguir adelante en este camino de la Liga donde tendrá que comenzar a sumar de a tres para no perderle pisada a los líderes.



“La idea de juego era la misma, ahora después de quedar eliminados podemos especular de muchas cosas. La verdad no lo veo mucho en la nómina o en el sistema. Nos hemos metido goles, autogoles insólitos. En el gol contra Palestino ni me di cuenta, creí que la había sacado, cuando me doy cuenta que estaba adentro del arco. ¿Qué puede uno decir sobre eso? Hubiéramos empatado cero a cero y estaríamos en la otra ronda”, concluyó.



Independiente Medellín visita este sábado al América en Cali con la necesidad de ganar, para retomar la confianza y la sonrisa en un grupo que quiere revancha en la Liga.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín