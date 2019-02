Nacional recibe a Deportivo La Guaira en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional recibe este jueves a Deportivo La Guaira de Venezuela, por la vuelta de la segunda fase en la Copa Libertadores 2019. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El equipo dirigido por Paulo Autuori sacó ventaja en Caracas y buscará liquidar la serie y avanzar de ronda. Al frente está el sorprendente equipo ‘naranja’ que no tiene nada que perder e intentará dar el golpe.

En su partido 300, Nacional quiere celebrar una nueva clasificación

Con el partido de esta noche, los ‘verdolagas’ completarán 300 encuentros oficiales por competiciones internacionales. Divididos en: 173 por Copa Libertadores, 56 en la Copa Suramericana, 32 en la Copa Merconorte, 30 en la Supercopa Suramericana, 3 por la Recopa Suramericana, 3 en la Copa Interamericana, 2 en el Mundial de Clubes y 1 en la Intercontinental. Esa experiencia la quieren demostrar acercándose un poco más a la fase de grupos.



Para este partido, el técnico Autuori reservó a los titulares del partido de ida en territorio venezolano y salvo Steven Lucumí quien sufre una lesión muscular, estaría saltando al gramado del Atanasio, el equipo estelar que ha venido compitiendo.



Uno de los referentes en el ataque verde es Hernán Barcos, el argentino quiere estrenarse con gol jugando de local, saben que no será sencillo y que deben buscar el partido desde el inicio para no llevarse sorpresas. “Tenemos que entrar concentrados, enfocados en el partido, tenemos 90 minutos para conseguir la clasificación. Todavía no tenemos asegurado nada, enfrentamos a un equipo que fue a Perú a pelear, seguramente acá vendrán a pelear, no tienen nada que perder y van a dar la vida por la clasificación. Nosotros estamos igual, tenemos mucho por ganar, debemos hacer un partido inteligente y ganar”, remarcó.



En cuanto al tema de gol, Barcos señaló que “nos falta un poquito afinar en la definición, llegar más peligrosos al arco contrario, con calidad y más veces. Por partido no tenemos muchas llegadas y en eso estamos trabajando y focalizados para conseguirlo. Tenemos paciencia, hay ansiedad para tomar decisiones, eso estamos trabajando y en cualquier momento se va a abrir el arco”.



Nueve jugadores de los que estuvieron en Neiva fueron llamados para integrar la lista de convocados: Christian Vargas; Gilberto García, Brayan Córdoba, Andrés Perea, Jean Lucas Rivera, Pablo Ceppelini, Aldo Leao Ramírez, Omar Duarte y Carlos Rivas. Por lo que el técnico brasileño ha observado variantes para un partido donde habrá mucho desgaste.



“Me deja contento que haya variantes, aunque tengo pensado poner un equipo similar al que tuvimos en Venezuela. Estamos intentando un modelo de juego que pueda ser interpretado por varios jugadores. Para mí es importante esas variaciones pensando en el rival, pero sin abandonar nuestra identidad de juego”, expresó Autuori.



Sobre el partido, el brasileño indicó que “nosotros no nos podemos acomodar con los resultados. Poco a poco debemos mejorar, yo quiero que el equipo juegue para hacer un gran partido y clasificar. Tenemos jugadores experimentados, pero no nos podemos confiar. Respetamos al rival”.

La Guaira buscará otro ‘batacazo’ en la Copa

Luego de avanzar en la primera fase contra Real Garcilaso, donde logró marcar en el epílogo del partido en Cuzco, Deportivo La Guaira busca hacer el mismo ‘milagro’ en Colombia. Sobre los convocados, dos jugadores que participaron en el Campeonato Suramericano Sub 20 de Chile, se unieron al grupo e integra el grupo de 20 jugadores que están desde el miércoles en territorio antioqueño: Miguel Navarro y Rommell Ibarra, el defensa y el volante fueron habituales titulares en la ‘vinotinto’, por lo que es posible que sumen minutos si así lo considera su entrenador César Farías.



En cuanto al plantel, Luis Cabezas es el encargado en marcar diferencias en el frente de ataque. El colombiano se ilusiona con hacer una gran actuación en su país. “Tenemos la intención de buscar el partido por el resultado adverso, hicimos modificaciones que funcionaron en el torneo local. Queremos marcar lo más rápido posible para que se den más espacios y el partido sea de ida y vuelta. Me motiva jugar acá en Colombia, contra Nacional y lo que significa, espero marcar y lograr la clasificación”, comentó Cabezas.



Sobre revertir el marcador global, el técnico César Farías se mostró optimista, “el sueño es pasar de fase, hace más llamativa la serie que enfrentemos a Nacional y que sea una gesta ganar en este estadio. Es complicado, tendremos la fe que podemos lograrlo, hay diferencias marcadas, pero es un solo partido y esperamos que en 90 minutos sea algo diferente. Si el partido se hace largo y el marcador sea corto, podremos pelear el partido y aprovechar algún descuido para marcar”.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Palacios, Deiver Machado; Sebastián Gómez, Brayan Rovira, Juan Pablo Ramírez (Pablo Ceppelini); Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



D.T.: Paulo Autuori.



Deportivo La Guaira: Mario Santilli; Edwin Peraza, Francisco La Mantía, Diego Luna, José Velásquez; Arles Flores, Rommell Ibarra, Arquímedes Figuera, Yohan Cumaná; Luis Cabezas, José Balza.



D.T.: César Farías.



Hora: 6:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Piero Maza (Chile).



TV: Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín