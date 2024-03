Daniel Cataño ilusionado por la Libertadores: 'Un grupo accesible'

El sorteo de la fase de grupos en la Copa Libertadores dejó un mar de reacciones en el cuadro de Millonarios, que tendrá al frente a uno de los equipos que más se ha destacado en los últimos años en este torneo internacional.



Flamengo, será el principal rival a vencer por parte de los capitalinos, quienes también deberán afrontar partidos frente a Palestino y Bolívar.



Tras conocer esto, Daniel Cataño, uno de los volantes que se ha ganado un espacio en el once titular del cuadro dirigido por Alberto Gamero, dio a conocer su opinión sobre lo que viene para Millonarios en términos del torneo más importante del continente.

Para Cataño, la Libertadores es “un torneo que es un bastante complejo y altamente competitivo”, según mencionó en diálogo con El Alargue y AS. Además, según el experimentado jugador, “es un grupo accesible para nosotros. Respetando a Palestino y Bolívar, pero creo que nosotros podemos hacer un buen grupo. Flamengo es un rival de los grandes, pero podemos competir”.



Además, confesó que: “Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores, para nosotros y para la hinchada”, por lo que “aunque muchos crean que es imposible yo creo en un Dios de imposibles que me ha sostenido hasta hoy”. Esto dejó entrever que el volante tiene la confianza que él junto al equipo podrán hacer una buena presentación en el certamen.



Por otro lado, Daniel se sinceró sobre el actual momento que vive Millonarios, en el que no ha logrado conseguir una victoria en los últimos cinco partidos. Para el volante, lo fundamental es “tratar de ponernos por delante en el marcador” porque es “algo que no logramos hace varios partidos”.



Por ahora, Millonarios buscará romper la mala racha en el estadio Nemesio Camacho El Campín, este sábado 23 de marzo frente a Deportivo Cali en el duelo válido por la fecha 13 de la Liga Betplay 2024-1.