Prográmese hincha 'poderoso': calendario del Medellín en Sudamericana

Independiente Medellín ya conoce a sus rivales y su calendario en la Copa Sudamericana 2024.





Defensa y Justicia de Argentina, Universidad César Vallejo de Perú y Always Ready de Bolivia serán los equipos contra los que se medirá en el Grupo A, buscando una clasificación a la siguiente fase.



Prográmese aquí para todos los partidos de la primera fase:



Always Ready Vs. DIM

Fecha: 04/04

Hora: 9:00 PM



DIM Vs. Universidad Cesar Vallejo

Fecha: 10/04

Hora: 9:00 PM



DIM Vs. Defensa y Justicia

Fecha: 25/04

Hora: 9:00 PM



Universidad Cesar Vallejo Vs. DIM

Fecha: 07/05

Hora: 7:00 PM



Defensa y Justicia Vs. DIM

Fecha: 14/05

Hora: 7:00 PM



DIM Vs. Always Ready

Fecha: 29/05

Hora: 7:00 PM