Vélez, del elogio a la feroz crítica a Millonarios: 'lo empelotaron'

Las noticias en el escenario internacional no fueron tan buenas: si bien Atlético Nacional y Pereira avanzaron en Copa Libertadores y DIM sigue en carrera pero en Copa Sudamericana, fueron eliminados Millonarios, campeón de Liga Betplay, Santa Fe y Tolima.



Y eso despertó críticas letales, una de ellas la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien calificó en redes sociales la salida de los bogotanos con un término claro: "tenebroso".



Pero después detalló un poco más su análisis en Palabras mayores de Antena 2 y dijo: "Nacional es uno de los tres que siguen: el 50 por ciento siguen y el 50 quedaron apeadas. Lo de Pereira muy meritorio, Colo Colo ve a los clubes colombianos y le da churrias. Arriesgó mucho y atacó muy poquito pero ahí está en segunda fase de Libertadores, a jugadores y técnico les interesa la gloria deportiva".



Hasta ahí lo bueno. Después apuntó a todos: "Pero Nacional pierde con Patronato que es de los últimos de la B, una vergüenza y juega muy mal; al día siguiente el Medellín sale de Libertadores a Sudamericana; a Santa Fe lo elimina uno de los cuatro que están en el descenso en Brasil, qué horror; y al día siguiente Millonarios, campeón y todo, termina eliminado por América Mineiro, que le empató en Bogotá y le ganó allá y solo le bastó hacer lo que todos hicieron que fue ganarle a Peñarol", dijo.



"¿Quién es América Mineiro? Está peor que Goias, un puesto por debajo en zona de descenso. Al campeón del fútbol colombiano, Mineiro y Defensa y Justicia le hicieron cinco goles y lo empelotaron. Millonarios ganó el título por el bosque, es justo campeón por todo lo que ha hecho Gamero pero no por el equipo actual, es la peor expresión de sus equipos", añadió.



Aludiendo a las dificultades evidentes, Vélez fue muy duro con el campeón: "Juega distinto al glorioso equipo del año pasado que mereció el título, a ratos no lo hace bien y es irregular. La espalda de Perlaza es un desastre, lo peor que tiene Millonarios, su espalda es una risa. Arias de central no es garantía. Necesita dos laterales y un central, un extremo por derecha porque Cataño es bueno pero deja la zona para que el rival ataque, Defensa y Justicia no le hizo cinco goles a Millonarios porque se echaron para atrás, le ganó sin despeinarse, la diferencia fue inmensa entre ambos equipos".



Y finalmente sentenció: "Fue decepcionante para la mayoría pero para mí no sorprendente, la nómina es muy incompleta, tiene registro de breve ataque, la elaboración que fue una gran virtud ya no existe".