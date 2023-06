Mala racha de Millos en torneos internacionales: 11 años de golpes

Millonarios fue eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 contra Defensa y Justicia y de nada sirvieron los 10 puntos y los partidos redondos que llegó a firmar y que le valieron elogios en la prensa internacional.

Fue un golpe más que hizo que los pasos en falso que dio de local, sin aprovechar la altura de Bogotá, terminaran siendo insuperables.



Sin embargo, no es la primera vez que sufre una decepción así y de hecho lleva 11 años sin llegar asomarse siquiera a la disputa de un título internacional importante.



El recuerdo más reciente fue justamente en 2012, en la Copa Sudamericana, cuando eliminó en octavos de final a Palmeiras (4-3), dejó en el camino a Gremio (3-2) y llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por Tigre de Argentina en una llave que acabó 1-1 y se definió por gol visitante.

Millonarios vs Tigre 2012

Millonarios vs Tigre, Copa Sudamericana 2012



Aquel, que fue un recuerdo muy difícil para un equipo inspirado que estaba para más, fue el último momento de emoción para el azul en el escenario internacional.



Porque en Copa Libertadores la deuda es gigante: Millonarios no llega a semifinales desde 1974 y la última vez que llegó a octavos de final fue en 1997. Vale mencionar que en 2022, ya bajo el tan alabado proceso de Alberto Gamero, quedó fuera en Fase 2 en llave contra Fluminense, mismo resultado del 2017; y que en este 2023 perdió contra Atlético Mineiro y no logró llegar a fase de grupos, por lo cual quedó en la Copa Sudamericana de la que se despidió este mismo jueves.



Tendrá una gran escuela, jugadores de calidad, un estilo que despierta admiración pero lo que no tiene es resultados internacionales. A eso debe empezar a apuntarle de una buena vez.