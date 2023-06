Alberto Gamero: así preparará la Liga, luego de perder en Sudamericana

Millonarios acabó su temporada, en el primer semestre del 2023, con la derrota contra Defensa y Justicia, quedando por fuera de la Copa Sudamericana, pese a tener todo en sus manos de avanzar de fase.

El desgaste le pasó factura y sobre los minutos finales, se quedaron eliminados de la competición internacional. Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló en la rueda de prensa, tras la caída en Argentina.



Eliminación en Copa: nos costó, tuvimos dos partidos para hacer un punto. Nos duele porque estábamos ilusionados con esta Copa. No fue el partido bueno y un equipo nos hizo dos goles en 10 minutos, lo intentamos por todos lados. Lamentablemente nos vamos tristes.



Qué viene para Millonarios: pensar en la Liga. Espero que no nos dé duro, veo que estamos golpeados, especialmente yo. Teníamos la ilusión y desafortunadamente no conseguimos el resultado. Es pensar en el segundo semestre. ahora es ver quienes terminan contrato, quienes renuevan. Esto me impactó, teníamos la ilusión de seguir en Copa.



Amistoso de la otra semana y días de descanso: habrá pocos días de recuperación, tendremos que recuperar el grupo en pleno torneo. Vamos a tratar de hacer las cosas bien, no será fácil el comienzo. El jueves viajamos a Miami al partido amistoso, les daremos descanso a los jugadores y el martes iniciaremos.



Volveremos y que los jugadores descansen tres días, para iniciar la recuperación de cara a la Liga del segundo semestre.