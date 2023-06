Millonarios, Santa Fe y Tolima se rajaron: balance en Sudamericana

Millonarios, Santa Fe y Deportes Tolima quedaron en deuda en Copa Sudamericana. En la última jornada y tras las derrotas ante el brasileño Goiás y el argentino Defensa y Justicia, los equipos bogotanos se sumaron a la lista de decepciones en fase de grupos. Dos fechas atrás lo había hecho el elenco ibaguereño, que firmó la peor actuación de un colombiano en la presente edición de los torneos continentales.

Así les fue a los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Sudamericana 2023

Millonarios

El albiazul "se quedó sin el pan y sin el queso" en los torneos continentales. Si bien, llegaba con el impulso del título ante Nacional, que había conquistado cinco días atrás en El Campín, no fue suficiente para evitar su eliminación. Cerró su participación con 10 puntos (tres victorias, un empate, dos derrotas) y por diferencia de gol perdió el puesto con América MG. Todo terminó en un amargo adiós.



Y es que con todo y lo que significó la estrella 16, Millonarios no celebró y se concentró en el partido ante Defensa y Justicia. Debía ganar para avanzar. Alberto Gamero utilizó su nómina campeona y quiso entregar buenas noticias desde Argentina pero no lo logró. Su equipo no brilló y terminó perdiendo (3-1). Del otro lado tampoco se le dio el resultado que esperaba para ir a los playoffs.



Cabe recordar que Millonarios venía de disputar la fase previa de Libertadores en la que superó a Universidad Católica y cayó contra Atlético Mineiro. En su debut de Sudamericana ganó, goleó y gustó frente a los argentinos, a los que superó en Bogotá con doblete de Leonardo Castro y anotación de David Mackalister Silva.



Millonarios empezó a repuntar en su grupo con la victoria (0-2) ante Peñarol. Tras el 1-1 con América MG y con la victoria 3-2 ante los uruguayos, se metió de lleno en la pelea por la clasificación. Sin embargo, la caída (2-0) ante el equipo brasileño salió cara. Los obligaba a ganar en la última jornada para no depender de nadie. Un doloroso 3-1 los sacó de competencia.

Santa Fe

Tras quedarse sin opciones en Liga BetPlay I-2023, abandonando la carrera en el todos contra todos, el equipo cardenal centró su mira en la Copa Sudamericana, la misma que ganó en 2015. Sin embargo, nada le salió como esperaba y tuvo que despedirse en fase de grupos. Quedó tercero a 3 puntos de los playoffs.



El equipo que dirigió Harold Rivera hasta finales de mayo quedó en manos de Gerardo Bedoya. El león terminó tercero en el Grupo G con 7 puntos, por detrás de Goiás y Universitario. Un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas, cinco goles a favor y seis en contra.



En su estreno por Copa, el cardenal empezó arañando un punto en Brasil ante el difícil Goiás. Derrotó 2-1 a Gimnasia y perdió 2-0 en Perú contra Universitario, cuando Rivera todavía era el técnico. En la ronda de vuelta, Santa Fe cayó (1-0) en Argentina, se impuso con goles de Hugo Rodallega y Neyder Moreno ante la 'U' y se metió en la conversación. Debía ganarle en El Campín a Goiás para clasificarse pero dejó escapar los puntos.

Deportes Tolima

El equipo pijao tuvo un torneo para el olvido; estuvo entre los primeros equipos en quedar eliminados. Aunque terminó la fase de grupos con victoria ante Puerto Cabello, uno de los peores equipos del torneo (cerró sin puntos), su suerte ya estaba sentenciada y no pudo pelear puesto de playoffs.



Empezaron la Copa siendo dirigidos por Hernán Torres y terminaron con Juan Cruz Real desde la línea. Ganaron (0-2) en su debut ante los venezolanos pero se estrellaron contra Tigre en la segunda salida. Luego, firmaron dos empates sin goles contra Sao Paulo y Tigres; hasta ahí tenían chances. La estruendosa goleada 5-0 de los brasileños los dejó por fuera. Cerraron su participación ganando 3-1 a Puerto Cabello.



El vinotinto y oro terminó tercero con 8 puntos, por detrás del invicto Sao Paulo y de Tigre. Dos victorias, dos empates y dos derrotas. Saldo negativo en goles: seis a favor y ocho en contra.