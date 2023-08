¿Nacional mintió? Problemas sobre el técnico en Copa Libertadores

Atlético Nacional se prepara para afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde estará recibiendo a Racing, en el estadio Atanasio Girardot. En lo deportivo, los verdes vienen mostrando cosas mejores bajo el mando de William Amaral, quien fuera el asistente técnico de Paulo Autuori la temporada anterior.

Bajo el mando del brasileño, la confianza se ha retomado. En Copa BetPlay ganaron contra América de Cali, pero empataron por Liga contra Jaguares.



La mente está en el certamen internacional, pero recientemente, el cuadro verdolaga se pronunció en redes, hablando de la situación de la licencia de William Amaral, necesaria para poder estar en la línea en Libertadores.



En ese comunicado, afirmaban que Amaral contaba con licencia Uefa Pro, en trámite de homologación con la Conmebol y a raíz de esto, quien será el director técnico encargado en el duelo contra Racing es el exjugador y campeón de Copa Libertadores, Diego Arias.



Sin embargo, hay otra versión que dejaría en una posición incómoda a Nacional. De acuerdo a información de Carlos Antonio Vélez, hizo la consulta en Conmebol, para ver qué pasaba “Puse el radar en Asunción. No hay nada que ver con el comunicado de Nacional. La versión de allá es que llegaron los documentos de Amaral, los pasaron de inmediato a la Comisión Técnica Docente, que negó la homologación de licencia Pro Conmebol, ya que exige a los que vienen de Uefa acreditar tres años como técnico en primera división”.



Además, el periodista agregó que Diego Arias no cumplía con esos requisitos, quedando con una licencia provisional “Tampoco cumplía con los requisitos, por lo tanto, no le aprobaron susodicha homologación. No tiene cómo acreditar el tiempo que exige, que es de un año como técnico”.