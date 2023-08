Kevin Mier, la gran ausencia de Nacional para la Copa Libertadores

Atlético nacional se prepara para jugar un duelo crucial en la Copa Libertadores. Este jueves, el conjunto 'Verdolaga' jugará el primer duelo de la seria de octavos de final frente a Racing de Avellaneda en el Atanasio Girardot.



Sin embargo, no todo son buenas noticias en el conjunto de Medellín. Kevin Mier no jugará según confirmó el entrenador William Amaral este martes pues continúa su recuperación.

“Kevin sigue su proceso de recuperación. Según el staff médico tendrá una resonancia este jueves. No estará para el partido. Sigue con su problema y va a seguir recuperándose. No contaremos con él”, informó el técnico William Amaral.



Entre las noticias destacadas de la convocatoria, aparece Eric Ramírez, que se sumó a las filas de Atlético Nacional hace tan solo unos días.



“Eric va a estar con nosotros, pero lleva muy poco tiempo de trabajo juntos. Se está adaptando. Hay conceptos que de donde vino no tenía y nosotros los estamos introduciendo. Es muy buen chico. Tiene una predisposición tremenda para el trabajo. Es una grata sorpresa y nos va a ayudar un montón, seguramente. Va a estar con nosotros en el partido”, completó el DT.



Además, Amaral analizó a su rival y reveló que hará cambios en el mediocampo para contener las arremetidas de los dirigidos por Fernando Gago “Es que uno defiende muy bien, destruye y recupera balones muy bien; el otro construye muy bien. Son dos jugadores que acaban por encuadrar bastante bien en su rol, en su función. Nos han dado buenísimos resultados en muy poco tiempo. Seguramente que van a estar juntos en este partido”, agregó el estratega..