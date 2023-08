Yerson Candelo explicó su salida de Nacional: ‘Sorprendió la manera’

Yerson Candelo dejó Atlético Nacional, de la forma menos esperada. Fueron cinco años donde el lateral mostró toda su calidad, entregando lo mejor en cancha. El cuadro verdolaga decidió no contar con él, luego de lo que fue la final contra Millonarios.



Finalmente, Candelo llegó a Aucas, firmando hasta el final del 2023. Guardó silencio y ya en Ecuador, el futbolista habló con El Vbar de Caracol Radio, acerca de lo que dejó su salida del club, los motivos y aprovechó para aclarar lo que pasó en la final. Además, de explicar las ofertas que tuvo en Colombia.



Llegada al Aucas: ya el tema de pruebas quedó, llevo dos sesiones de entrenamiento con el grupo. Vine por el resto de la temporada, con opción de extender el contrato.



Oferta de Millonarios: sí, se habló de Millonarios. Se tocaron algunos números, tanto en Millonarios como en Medellín. No se dio por los números, eso condiciona un poco. Hubo apertura mia y del cuerpo técnico, se intentó mediar la situación, pero no encajaron los números de parte mía y el empresario. Tomamos la decisión de esperar un poco y llegamos a Aucas.



En Medellín igual, hicieron un esfuerzo importante, se acercaba a lo que quería. Pero en su momento sentí que era apropiado tomar un aire por fuera, a una liga diferente.



Salida de Nacional: me sorprendió, después de cinco años de entregarle lo mejor al club tan importante del país y del mundo. Hay maneras, de un tiempo atrás ya venía dialogando con la directiva, organizando para que se diera mi salida de una manera diferente, por la cual las dos partes encajábamos en que al final del contrato no podían ofrecer más de un año de renovación. El tema económico era otro impedimento para estar en el mismo punto.



Sorprende la manera que utilizaron, por como se hizo ver todo. Siempre estaré agradecido con Nacional, agradado con las personas, amigos y todo lo que viví. De una u otra forma golpea la forma, da tristeza. Seis meses o un año en un club no se encariña, pero si son cinco años, ya es algo distinto, se viven muchas cosas difíciles, tristeza, alegría. Esto va formando empatía con la hinchada.



¿Quién tomó la decisión de sacarlo de Nacional?: después de lo que pasó en la final con Millonarios, aprovecho para aclarar la situación: es algo que se da en todos los partidos, si lo revisamos. Siempre uno o dos jugadores teníamos ese acercamiento con Autuori, compartir ideas y qué pasaba en la cancha. Lo que ocurre es que nunca quise manifestarme al respecto.



En ningún momento entré, en lo que le dije, hacerle los cambios, a manejar el grupo. No estuve involucrado en las decisiones de capitanes, como la gente dedujo. Decían que los jóvenes no me querían, que era el mala leche del grupo. Luego de llegar de vacaciones, me llaman donde el director deportivo y tiene el documento donde me dice que esta temporada no te veo en el equipo, vamos a darle prioridad a los jóvenes.