Valentierra se sinceró: disputa en el Once Caldas por título de Copa

La Copa Libertadores que ganó el Once Caldas en 2004 fue un logro histórico para el fútbol colombiano, no solo por la sorpresa que significó en el continente sino además por ser el segundo equipo nacional que lo conseguía.



Todo es alegría cuando se recuerda aquel grupo liderado por Dayro Moreno, Elkin Soto, Juan Carlos Henao, Jhon Viáfara y Arnulfo Valentierra. Ahora bien, entre tanto júbilo, un aspecto genero disputas al interior del grupo: los premios.

En diálogo con el canal ‘Grueso Calibre’, Valentierra, uno de los héroes del título, recordó el problema que se armó al interior del plantel por la repartición de premios, una vez culminada la Copa.

Primero aclaró que todo ocurrió cuando él había dejado el equipo, teniendo en cuenta que su pase había sido vendido de inmediato a los Emiratos Árabes. Allí jugó unos meses con el Al-Wahda.

“Con el tiempo empezaron a llamar a decir que había muchos compañeros que no estaban contentos con la decisión que se había tomado con esos premios”, resumió el ahora ex-futbolista.

Reveló que desde antes de ganar el certamen, el grupo acordó que “los que más jugaron tuvieron un porcentaje” superior al resto. Algo completamente entendible.



El problema llegó de la siguiente manera: “El tema fue que algunos jugadores que jugaron poco, ganaron más de los que jugaron un poquito más en los partidos”. La razón fue, según él, que “si vos no estás con los que son, ahí empieza el dolor de cabeza”.

Ahora bien, el barranquillero afirmó que los premios recibidos fueron muy bajos e incluso comparó la situación con lo vivido en Peñarol de Uruguay.



“(En Uruguay) Por el solo torneo local se ganaba, saliendo campeón, 600 mil dólares para el equipo, solo jugadores... (Ganando la Copa Libertadores) no creo que lleguemos a los 300 mil dólares, más la Retención en la Fuente... se ganó pero no fue la locura”.



Vale la pena aclarar que dicha suma abarcaba fase de grupos, pasar las diferentes rondas y el título. Por otro lado, el club como tal obtuvo “por ahí 5 millones de dólares”.



Ya con la hazaña conseguida, Valentierra dijo que no se pudo reclamar un monto mayor puesto que “ya se había arreglado así”. Básicamente, “nos pagaron la sumatoria de lo que habíamos hecho”.



A pesar de todo lo anterior, mencionó que dicho inconveniente pasó a un segundo plano, por lo menos en su caso, porque “lo bonito fue que ganamos y para mí es lo más grande que hay”.



Sobre esto último, le dejó una reflexión a los jugadores que dan sus primeros pasos en el profesionalismo: “Piensan que solamente el dinero te hace feliz, las redes sociales... A mí me hacía feliz hacer un túnel, un gol, un taco... la gente pagaba su entrada por ver un jugador que te hiciera una jugada”.