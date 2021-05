Manchester United buscará llevarse la figura del ‘submarino amarillo’

Entre los semifinalistas de la Europa League hay varios condimentos que los unen, no solo el estar en esta fase, en un lado está Emery, que dirige al Villarreal y pasó por el Arsenal; en la otra, la goleada en Old Trafford a la Roma por parte de los diablos rojos, que también ocurrió en Champions hace unos años.



Pero entre el Manchester United y el Villarreal está que son quienes sacaron ventaja en el duelo de ida de la Europa League. Sin embargo, hay otros lazos que los unen. En el pasado Eric Bailly pasó de España a Inglaterra, ahora, el cuadro inglés está interesado nuevamente en otro central del ‘submarino amarillo’.



La temporada de Pau Torrers ha sido de admirar, su desempeño lo tiene entre los indiscutibles de Unai Emery y de cara al cierre de la temporada, además de buscar el pase a la gran final de la competición europea. 28 duelos como titular en todas las competiciones lo catalogan como los pilares del club.



Desde Old Trafford buscan un central, la opción estaba en Umtiti, pero el jugador del Villarreal llamaría la atención al cuadro inglés. De acuerdo a información de la Cadena SER, en Manchester buscarán cerrar su incorporación antes de la Eurocopa, en la que seguramente estará con la Selección España.



Y es que el cuadro de Old Trafford no es el único que quiere al jugador de 24 años, el Real Madrid también se plantearía su fichaje ante las complicaciones que han surgido por la renovación de Sergio Ramos.



Ante todo esto, los ‘red devils’ quieren cerrar toda la operación lo antes posible, para evitar que otros clubes del continente se anticipen y terminen llevándose al jugador del Villarreal.