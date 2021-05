River saldría perdiendo: esto dejaría de ganar por el pase de Quintero

La transferencia de Juan Fernando Quintero a China fue una de las novelas del año pasado, entre rumores e información errónea se dio, pues las cifras que se manejaban no concordaban, finalmente el deseo del colombiano se dio y partió al Shenzen.



Pero del debut del volante tardó casi un año, ya ha disputado dos encuentros en la liga de China. Recientemente el cuadro argentino recibió gran parte del dinero por la transferencia. Sin embargo, no recibiría más, dado que uno de los puntos del acuerdo no se podría cumplir por parte del cuadro ‘millonario’ a causa de la situación global causada por el Covid – 19.



De acuerdo a información de TNT Sports, a River le llegaron ya 5,9 millones de euros, teniendo en cuenta que serían en total 8 millones. Esto representa el 73% de la venta total. Sin embargo, en el trato de ambas partes había un acuerdo para que se cumpliera la cifra final.



“El ‘millonario’ no recibiría los otros dos millones, porque River Plate está obligado a jugar dos partidos amistosos en China y por la situación de la pandemia, sería imposible hacer este viaje”, afirmaron en el medio.



Las directivas del cuadro argentino tendrían hasta diciembre para realizar esta gira por Asia, de lo contrario, deberán encontrar la forma para que el dinero sea pagado por parte del Shenzen, siendo el restante un total de 2.1 millones de euros.