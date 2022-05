Cali se permite soñar con los octavos de final de la Libertadores

En la noche de este jueves 19 de mayo, el Deportivo Cali consiguió un triunfo muy importante al vencer 3-0 a Always Ready de Bolivia por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, en el estadio del Cali en Palmaseca. El equipo azucarero supo responder ante el importante reto y ahora depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

Para FUTBOLRED, estas fueron las claves del triunfo del Cali:

El impulso anímico de la Libertadores: como lo hemos dicho en anteriores análisis, el equipo azucarero tiene una actitud muy distinta cuando afronta la Copa Libertadores a como lo hizo en el rentado local (en este partido se volvió a revalidar) por ello en este momento Cali es líder de su grupo y solo le basta con un empate en la última fecha para avanzar a los octavos de final del torneo. Además, aseguró como mínimo los octavos de la Copa Sudamericana.

Superar el trago amargo de los últimos juegos: el equipo verdiblanco tras la eliminación en Copa Colombia contra Fortaleza y de caer goleado en la última fecha de la liga contra Patriotas, el grupo pudo recomponer rápidamente el camino desde la parte anímica y mental, afrontando este partido con gran carácter, dejando atrás esos momentos nublosos en la liga y copa, en este primer semestre.

Seguridad en la zona defensiva: los centrales y laterales tuvieron una destacada actuación a pesar de que por algunos momentos el equipo boliviano complicó en un par de oportunidades, pero sabiendo que Rafael Dudamel, tenía que hacer dos cambios obligados por la acumulación de la tercera tarjeta amarilla de Guillermo Burdisso y Christian Mafla, sus remplazantes Miguel Nazarit y Kevin Velasco, rindieron al nivel apropiado sacando el arco en 0, y aparte complementando el buen trabajo de Santiago Mosquera, supliendo a Velasco en las labores ofensivas con la presión alta.

Saber aprovechar los momentos: el resultado fue amplio al final, pero al principio el Cali lo intentó en reiteras oportunidades, donde no lograron materializar los acercamientos con peligro y en el inicio del juego. El primer gol de Jhon Vásquez fue fundamental para que el equipo no sufriera la desesperación por la ausencia de gol y luego en la parte final, no dejaron seguir reaccionando a los bolivianos y con el segundo tanto prácticamente terminaron liquidando la opción de respuesta del conjunto del altiplano.

