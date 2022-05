Deportivo Cali está muy cerca de clasificar: goleó 3-0 a Always Ready

Deportivo Cali derrotó 3-0 a Always Ready de Bolivia por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, en su estadio en Palmaseca. Los verdiblancos fueron superiores durante todo el partido y lograron un importante triunfo asegurando mínimamente los octavos de la Copa Sudamericana y quedando en el segundo lugar del grupo con la primera opción de clasificar a los octavos de la Libertadores.

Los primeros 45 minutos arrancaron con la posesión del conjunto local que hizo mover el esférico de un lado al otro en la mitad del mediocampo, consiguiendo la primera ocasión clara a los dos minutos con un remate cruzado de Yony González, que detuvo el guardapalos Arnaldo Giménez. Cali siguió con el impulso ofensivo y segundos después fue Teófilo Gutiérrez tras una buena cabalgata de Kevin Velasco por el sector izquierdo, faltándole fortaleza al tiro.



Al minuto 11, los azucareros recuperaron un balón en campo propio, jugando en largo con Yony, el delantero le ganó el espacio al defensor, asistió a Teo pero la jugada fue perdiendo sorpresa. Al final González recuperó, asistió al capitán que se la devolvió y dentro del área se la pasó a Jhon Vásquez, que definió esquinado al palo derecho para el 1-0 parcial.



Always intentaba reaccionar, pero carecieron de agresividad y profundidad para avanzar un poco más en campo contrario, donde el local mantenía el orden defensivo con un buen repliegue. Los caleños lo continuaron intentando con varias oportunidades muy claras, fallando en la definición final. Al minuto 27, el equipo del altiplano generó su primer remate con dirección de arco con Alejandro Chumacero y controló muy bien el portero Guillermo De Amores.



Sobre el final de la etapa inicial, los bolivianos se animaron un poco más y lograron dos aproximaciones importantes por la vía del contragolpe. La primera en un pelotazo largo que controló Gustavo Torres, pero se demoró en la definición solo frente a De Amores. Luego en los segundos finales, otra contra el mismo atacante colombiano tras una recuperación en la salida de los verdiblancos, que se fue ligeramente desviada.



Para el segundo tiempo se mantuvo la misma dinámica con el Cali buscando el gol de la tranquilidad a través del juego colectivo por la bandas y Always intentándolo mediante el contragolpe y acciones a balón parado, además hicieron la primera sustitución, ingresó Juan Carlos Arce por Cristhian Arabe.



Al minuto 54 en uno de los avances de los verdiblancos, consiguieron los espacios en el último cuarto de cancha con Velasco, que dentro del área asistió en el segundo sector a Jhon Vásquez, con el atacante teniendo nuevamente la oportunidad solo frente al arco y anotó el tanto de la anhelada tranquilidad del Cali para el 2 a 0 parcial.



Tras el segundo tanto, el equipo de la banda cruzada se quedó sin reacción y los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel continuaron acercándose para poder ir cerrando el partido con un tanto más. Al minuto 70, el conjunto del altiplano se quedó con un jugador menos por la expulsión de Marc Enoumba, al recibir la segunda tarjeta amarilla por una falta al Santiago Mosquera.



Cuatro minutos después, el Cali encontró la tercera anotación con un pase entre líneas de Teo a Jhon Vásquez, el extremo llegó hasta la raya final, tiró un busca pies y Mosquera solamente debió empujarla para el 3-0 parcial. Posteriormente los equipos fueron refrescando sus línea, los bolivianos con Diego Medina, Josué Mamani y Jonathan Borja por Juan Adrián, Chumacero y Gustavo Cristaldo.



Los azucareros fueron cerrando con el ingreso de Daniel Luna, Juan José Mina, Carlos Lucumí, Michell Ramos y Oscar Segura por Aldair Gutiérrez, Teo, Mosquera, González y Vásquez. Consiguiendo una victoria muy importante donde aseguraron mínimamente la Copa Sudamericana y con la primera opción de avanzar a los octavos de final de la competencia.



En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, Deportivo Cali visitará a Boca Juniors en Argentina y Always Ready recibirá a Corinthians en Bolivia.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15