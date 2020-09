Lo malo y bueno de América en su agónica derrota de Copa Libertadores

América de Cali cayó 4-3 frente al Internacional en Porto Alegre, pero lo hizo con las botas puestas. El equipo reaccionó después de estar por debajo en una diferencia de dos goles y lo llevó al empate parcial, pero el infortunio de un balón que pegó en el pie de Marlon Torres les dio el triunfo a los brasileños, que no imaginaron que este partido iba a finalizar tan complicado.



Así fue la presentación del conjunto escarlata en Brasil:

Muchas dudas en el comienzo de los partidos: Tal como ocurrió ante Junior en Superliga, los goles tempraneros en contra han afectado el desarrollo normal de los partidos para el campeón colombiano, que sin tener un gran poder ofensivo a partir de ese momento debe ir en contra de la corriente, disminuido en sus herramientas.



Inseguridad en el pórtico: Se sabía que el puesto de arquero era tal vez en el que más se iba a sentir la falta de ritmo y hasta ahora es lo que le ha ocurrido a Éder Chaux. No está midiendo bien los centros ni tiros de esquina y en dos goles de Inter, marcados por Abel Hernández, se ve comprometido por esa falta de distancia.



Lentitud en la defensa: En un buen lapso del encuentro, Internacional aumentó la diferencia gracias a la poca reacción y los yerros de la zaga roja. En el primer tanto, Rodrigo Ureña permitió el centro de Uendel y cuando el balón pasó, Marlon Torres fue superado por Abel Hernández. Luego despejó mal y allí partió en el segundo gol, por intermedio de Boschilia.



Y aunque Chaux falló al no calcular bien la caída del esférico en la anotación de Hernández, la tercera del local, tampoco encontró respuesta de sus compañeros para evacuar el peligro en las dos jugadas mencionadas.



Cruz Real no ha encontrado el lateral derecho: Daniel Quiñones no viajó a Brasil por su floja actuación en el partido final con Junior por Superliga, y cuando se creía que el titular sería Ceristian Arrieta, el escogido fue el chileno Rodrigo Ureña, que tampoco venía con minutos para ocupar ese sector, por el que llegó el primer gol del Inter.



Buena reacción escarlata: Duván Vergara cobró protagonismo al encender la ilusión de un buen resultado con el tanto del descuento en la primera parte, y América mostró una cara distinta en el reinicio del partido, consiguiendo el 3-2 con Adrián Ramos y luego el 3-3 con un juvenil que pide pista por su gran habilidad y rapidez como Santiago Moreno. No obstante, no alcanzó para lograr al menos del objetivo de traerse un punto de tierras brasileñas.



Jugada infortunada en el cierre del partido: A pesar de tener otras dos llegadas que no convirtió, América hacía una buena presentación en el final del compromiso, pero el infortunio lo acompañó en ese remate de Boschilia que dio en el pie de Torres y se desvió cuando Chaux se acostaba para recogerlo.



América suma 3 puntos en tres presentaciones y el miércoles 23 recibirá a Universidad Católica, el único rival al que ha podido vencer. Está obligado a derrotarlo nuevamente, esperar otros resultados, y buscar un triunfo en casa del Gremio de Porto Alegre. De lo contrario, tendrá que pensar en la Copa Suramericana.

América vs Internacional

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces