América revivió y volvió a morir: perdió con Internacional por 4-3

América empezó muy mal un duro partido en Brasil contra Internacional, pues al minuto 20 ya iba por 2-0 abajo. La gran figura fue Duván Vergara, quien ayudó a poner el 3-3 en su momento, pero finalmente, al 91, el club brasileño marcó el 4-3 y dejó a los rojos de Cali sin nada. Con 3 puntos y 3 partidos se mantiene el club de Juan Cruz Real en la Copa Libertadores.



En el cuadro escarlata marcó por primera vez Adrián Ramos; los demás autores de goles fueron Santiago Moreno y Duván Vergara. En el rojo de Brasil anotaron doblete Gabriel Boschilia y Abel Hernández.



La reacción del conjunto vallecaucano fue importante al estar por debajo en el marcador, incluso lo tenía equilibrado 3-3 hasta que un remate de Boschilia pegó en el pie de Marlon Torres y desubicó a Éder Chaux para la victoria apretada en tiempo de reposición del local, que se vio sorprendido por la movilidad y rapidez de los colombianos.



América debe revisar la razón de los goles tempraneros Iban apenas 2 minutos cuando Uendel desbordó a Rodrigo Ureña por la zona izquierda, metió el centro y Abel Fernández anticipó a Marlon Torres Chaux para meter el cabezazo y convertir el 1-0.



Inter manejaba bien las acciones, llevado de la mano por Nonato y con Boschilia por la derecha, y se mostraba superior, sin mayores contratiempos.



Luis Alejandro Paz recuperó un balón en la mitad, lo dejó en dirección de Adrián Ramos, pero estuvo más rápido el central Moledo para enviar el balón al tiro de esquina.



Carlos Sierra remató de zurda a los 13 minutos, pero el balón se fue por encima del horizontal, en la mejor aproximación del visitante.



Inter armó una interesante acción colectiva, se equivocó Torres en el rechazo, Gabriel Boschilia remató, Chaux rebotó el esférico y el mismo Boschilia metió el derechazo para el 2-0, a los 19.



Sierra volvió a inquietar con un remate desde afuera del área, que se perdió lejos del vertical izquierdo, a los 27.



Sobre 28, Sierra habilitó profundo a Duván Vergara, quien eludió a su marcador y con remate cruzado superó abajo a Marcelo Lomba, para el descuento escarlata. Thiago Galhardo probó a Chaux y el arquero rojo envió al tiro de esquina, pero en la continuación de esa jugada el golero salió mal a cortar el centro, Lindoso cabeceó hacia el horizontal, Abel Hernández recogió el rebote y convirtió, otra vez, de cabeza, el 3-1, sobre 33 minutos. Error de Chaux y de nuevo pasividad total de una defensa que preocupa por su lentitud y falta de reacción.



Con la tranquilidad de estar encima en el marcador, Inter se dio el lujo de armar circuitos y tocar en corto y en largo con precisión, buscando el desgaste físicos de los rojos. A los 46, Ramos fue hasta el fondo en velocidad y metió un centro atrás, pero el balón no alcanzó a llegar donde esperaba Juan David Pérez.



Iban 4 minutos del complemento cuando llegó un centro desde la derecha, cabeceó Torres al travesaño y Adrián Ramos volvió a cabecear para el 3-2 que revivía la esperanza colombiana.



En el minuto 12, Uendel pisó un tobillo a Duván Vergara y se pensó que el extremo monteriano no iba a continuar. Sobre los 14, Juan David Pérez se internó por izquierda y probó los reflejos de Lomba con un potente disparo rastrero. Luego fue Ramos el que sirvió el esférico a Vergara, pero su frentazo lo detuvo Lomba.



Eran los mejores momentos del visitante, que se había lanzado por lo menos a conseguir el tanto del empate, quitándole el balón y protagonismo a Internacional.



Chaux volvió a aparecer a los 24 al desviar un tiro libre del argentino Leandro Fernández.



Sin embargo, América recuperó un balón que tenía Leandro Fernández, Vergara le filtró un pase en diagonal al juvenil Santiago Moreno, quien a la salida del arquero Lomba metió con zurda la pelota arriba al palo izquierdo, para el 3-3 a los 32.



Fernández enfrentó a Chaux y el golero escarlata estuvo bien para evitar el gol de la ventaja del local, sobre 39. D’Alessandro también ejecutó un tiro libre que se perdió lejos del poste derecho.



Moreno se llevó a la defensa colorada, le dejó a Carrascal y por poco llegó el cuarto gol de América. Pero Boschilia tuvo mejor suerte a los 46, cuando disparó al arco y el balón desubicó a Chaux después de pegar en el guayo de Marlon Torres para el 4-3, que deja a Inter con 7 puntos y a los ‘diablos’ con 3 en el Grupo E.



En la cuarta jornada, el miércoles 23 de septiembre, América recibirá a Universidad Católica (7:30 p.m.), mientras Internacional también ese día recibirá a Gremio a la misma hora.



Síntesis: Internacional 4-3 América de Cali



Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Zaravia, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo, Uendel; Nonato, Rodrigo Lindoso, Boschilia, Patrick; Thiago Gallardo, Abel Hernández.



Cambios: Johnny Cardoso por Nonato (19 ST), Leandro Fernández por Abel Hernández (19 ST), Andrés D’Alesandro por Rodrigo Lindoso (35 ST).



DT.: Eduardo Coudet.



América: Éder Chaux; Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Juan David Pérez, Duván Vergara; Adrián Ramos.



Cambios: Santiago Moreno por Juan David Pérez (21 ST), Felipe Jaramillo por Luis Paz (27 ST), John Arias por Duván Vergara (40 ST).



D.T.: Juan Cruz Real.



Goles: 1-0: Abel Hernández (2 PT, de cabeza). 2-0: Boschilia (19 PT). 2-1: Duván Vergara (28 PT). 3-1: Abel Hernández (33 PT, de cabeza). 3-2: Adrián Ramos (4 ST, de cabeza). 3-3: Santiago Moreno (32 ST). 4-3: Boschilia (45+1 ST).



Amonestados: Patrick (25 PT) por Internacional. Juan Pablo Segovia (9 PT), Luis Alejandro Paz (39 PT), Carlos Sierra (23 ST) por América.



Expulsados: No hubo



Estadio: Beira Río (Porto Alegre)



Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces