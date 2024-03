Alberto Gamero, optimista con grupo de Libertadores: analizó rivales

Millonarios conoció a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y el técnico Alberto Gamero empezará a planificar lo que serán los seis partidos internacionales, en los que buscará ser protagonista.





Luego de conocer que enfrentará a Flamengo, Bolívar y Cobresal, Gamero entregó su análisis sobre los rivales en una entrevista con Win Sports, resaltando que es difícil el reto, pero ve de viable una clasificación a octavos de final.



“Es un grupo bueno, que se presta para pelear y vamos a pelearlo. El objetivo es que queremos avanzar a pesar de tener un momento en la Liga difícil por muchas razones. Tenemos que enfocarnos en este grupo que ahí tenemos posibilidades”, mencionó Alberto Gamero.



☕☀️ “Simplemente es que nosotros nos metamos en la cabeza de que podemos, de que tenemos equipo para eso. Tenemos ilusión de pasar esta fase de Libertadores, Alberto Gamero, técnico de Millonarios.#PrimerToque pic.twitter.com/BXY9pfbBKw — Win Sports (@WinSportsTV) March 19, 2024

De igual manera, el técnico analizó uno a uno los rivales, destacando que jugará con Bolívar que es de altura y puede que no afecte ir a La Paz, mientras que con Palestino ve buenas oportunidades para vencerlos, pues son de menos experiencia en estos torneos.



“Entendemos la altura, pero yo personalmente tengo que decir, a nosotros no nos puede dar duro la altura, porque nosotros estamos jugando en la altura, de pronto no en la misma de ellos, pero jugamos en altura”, resaltó con respecto a Bolívar.



De Palestino también resaltó que eliminó a Nacional de Paraguay, pero cree que tienen equipo para conseguir puntos ante los chilenos.



“Vamos a tener un equipo como Palestino, que si bien es cierto viene de una previa de Libertadores, de eliminar a un grande como Nacional. Yo pienso que ahí están las posibilidades, simplemente es que nosotros nos metamos en la cabeza que sí podemos, que tenemos equipo para eso”, finalizó Gamero.