Millonarios y Flamengo, en preocupación por conciertos y calendario

Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y el camino para Millonarios y Junior quedó trazado, quienes intentarán dejar en lo más alto el nombre de Colombia.

Sin embargo, no todo es maravilla, pues en el caso de Millonarios, tendrá que enfrentar al poderoso Flamengo de Brasil en el grupo D, siendo el rival a vencer para poder aspirar a uno de los dos cupos, pero el embajador tendría problemas debido a cruces por conciertos en el estadio El Campín, pese a que las fechas del partido aún no se han definido de manera oficial.



El partido está estipulado para la primera semana de abril, pero para esas fechas se cruza el concierto de Karol G en El Campín, pues la cantante tiene programado un show el viernes 5 y 6 de ese mes.



Además, de ello, los organizadores tienen que tener el escenario para el 1 de abril para poder empezar a hacer montajes de la escenografía.



En información dada por El Tiempo, dieron a conocer que el presidente de Millonarios Enrique Camacho se encuentra gestionando para que sí o sí puedan jugar en El Campín y están viendo todas las posibilidades para no ser afectados en Libertadores.



De igual manera, Silvestre Dangond tiene programado un concierto para el 18 de mayo y también terminaría afectando el duelo contra Palestino de Chile que se va a realizar en esa tercera semana, por lo que también hay incertidumbre para ese juego.



Presidente de Flamengo, preocupado por altura y afectación en calendario

​

Rodolfo Landim, presidente de Flamengo, dejó ver su descontento por tener a dos rivales que juegan en altura (Millonarios y Bolívar) y aseguró que las fechas en las que juegan contra los bogotanos en El Campín, se cruzan con las finales de los torneos locales, así que ve el calendario bastante complejo para ellos.



“Está el partido con Millonarios, en Colombia, que está en plena final del Campeonato Estatal. Esa era exactamente nuestra preocupación porque se tiene un vuelo largo, que es el caso. Y en el caso de Millonarios, tenemos un vuelo largo y además tenemos la situación de altura”, fueron las declaraciones de Landim tras conocer el sorteo.



Por ahora, habrá que esperar si las fechas no afectan a ambos equipos, aunque especialmente a Millonarios, que, en caso de no haber acuerdo con el IDRD y organizadores de los conciertos, tendría que buscar escenario para jugar la competencia internacional.