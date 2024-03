Millonarios analiza sus rivales: así llegan a Copa Libertadores 2024

Millonarios quedó en el grupo E de la Copa Libertadores 2024. Tras el sorteo que realizó la Conmebol, este lunes 18 de marzo en Paraguay, el embajador conoció su suerte y a sus rivales, y sabe que el camino a octavos de final no será fácil.



Así, desde ya el técnico Alberto Gamero analiza a los equipos a los que va a enfrentar en la fase de grupos; mientras que los hinchas azules hacen sus pronósticos y esperan pasar de fase en la Copa.



¿Cómo llegan a la Libertadores los rivales de Millonarios?



Flamengo (Brasil)



El ‘Mengão’ es el equipo más popular de Brasil y uno de los de mayor inversión en cada temporada de fichajes. Es dirigido por el técnico mundialista Tite, y en su nómina hay figuras de mucha jerarquía, como los uruguayos Nicolás de la Cruz o Giorgian de Arrascaeta; el arquero argentino Agustín Rossi, el chileno Erick Pulgar, o los brasileños Pedro, Éverton o Gerson.



Antes de su debut en la Copa Libertadores, que será en El Campín, Flamengo jugará el primer partido de la final de la Taça Guanabara, en el Campeonato Carioca, contra Nova Iguaçu.



Bolívar (Bolivia)



Lo primero que se piensa al hablar del equipo boliviano, es en los 3.640 metros de altura de La Paz. Sin embargo, Bolívar tiene fortalezas en su nómina, dirigidas por Flabio Robatto (fue asistente técnico de Rubén Israel en Millonarios). Además es líder en la Liga boliviana, con 13 puntos sumados en 6 jornadas.



En la Libertadores 2023 alcanzó los cuartos de final, así que tiene experiencia reciente a nivel internacional.



Palestino (Chile)



A priori, el rival más débil de la zona E es Palestino de Chile, que el año pasado jugó la Copa Sudamericana sin superar la fase de grupos. Clasificó a la Libertadores tras quedar de cuarto en el campeonato chileno con 49 puntos, a ocho del campeón, Huachipato.



Sin embargo, viene de eliminar al Club Nacional de Paraguay en la fase 3 y dio la sorpresa.



Millonarios no ha jugado partidos oficiales ni con Flamengo ni con Palestino. Sí enfrentó a Bolívar en los octavos de final de la Libertadores de 1989, con triunfo para los bolivianos 1-0 en La Paz y 3-2 para los colombianos en El Campín, donde los embajadores clasificaron tras imponerse en el desempate desde el punto penalti.



Fixture de Millonarios en Copa Libertadores



Fecha 1: Millonarios vs Flamengo (Brasil) | Semana del 3 de abril

Fecha 2: Bolívar (Bolivia) vs Millonarios | Semana del 10 de abril

Fecha 3: Palestino (Chile) vs Millonarios | Semana del 24 de abril

Fecha 4: Millonarios vs Bolívar (Bolivia) | Semana del 8 de mayo

Fecha 5: Millonarios vs Palestino (Chile) | Semana del 15 de mayo

Fecha 6: Flamengo (Brasil) vs Millonarios | Semana del 29 de mayo