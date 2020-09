'Tenemos que salir a proponer, estamos en nuestra casa': Jesús Murillo

Tras seis meses con entrenamientos virtuales, extremos cuidados y prácticas colectivas, Deportivo Independiente Medellín está preparado para afrontar el regreso a la competencia con el partido frente al Caracas Fútbol Club de Venezuela en la Copa Libertadores 2020. Uno de los jugadores clave en el conjunto antioqueño es Jesús David Murillo, quien se encuentra motivado para seguir haciendo historia con el poderoso.

“Ahora más que nunca debo sacar mi experiencia en el fútbol, al lado de Andrés Cadavid, de (Andrés Mosquera) Marmolejo, de (Javier) Reina, es el momento de apoyar a los chicos más jóvenes. Sabemos que hay muchos jugadores que vienen de la cantera, pero estamos tranquilos porque han venido aportando de la mejor manera y trabajando para conseguir los resultados”, resaltó Murillo.

Sobre el rival, Jesús precisó que “más que cuidarnos, tenemos que salir a proponer, estamos en nuestra casa y ya dimos muchas ventajas. Llegó el momento de sumar victorias, nos venimos preparando de la mejor manera y después de tanto tiempo, enfrentar a un rival directo nos motiva mucho para estar en la pelea del grupo”.



En cuanto a las prácticas, el defensa vallecaucano declaró que “hemos aprovechado el tiempo para preparar los partidos que vienen, será extraño no contar con el apoyo de los hinchas, pero somos conscientes que es esta realidad, no hay excusas, si o si debemos sacar esto adelante y hay que salir a ganar para darles una alegría a nuestros hinchas que desde sus casas nos van a estar apoyando”.



El jugador habló sobre los cambios en la nómina. “Salieron muchos compañeros del equipo, pero se mantiene la defensa y es la oportunidad para construir algo bonito, contamos con muchos compañeros jóvenes con mucho talento. Hemos trabajando de la mejor manera, corrigiendo errores. Debemos estar sólidos en defensa, mantener el cero en el arco para meternos en la pelea por la Liga y la Copa Libertadores”.



Además, remarcó sobre la tensa situación entre los directivos y los hinchas. “La hinchada puede estar molesta, pero nosotros estamos tranquilos porque desde que consigamos buenos resultados, vamos a estar bien. Estamos motivados porque volvemos a competir, depende de nosotros y sabemos la responsabilidad”.



Finalmente, Murillo habló sobre cómo se siente para retornar al fútbol. “Vengo entrenando de la mejor manera, espero aportar para que Medellín sea un equipo protagonista y después de tanto tiempo, me alegra que volvamos a estar en una cancha compitiendo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8