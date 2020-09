América y el gran reto frente a Internacional en Copa Libertadores

América de Cali buscaba el título de la Superliga frente a Junior para llegar con la moral arriba a su partido de este miércoles (5:15 p.m.) en la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, frente a Internacional en Porto Alegre. No lo logró y ahora se aferra a su memoria futbolística para sacar un buen resultado ante el líder del Campeonato Brasileirao, que presenta 10 bajas por lesiones y sanciones.





Los partidos con el conjunto ‘tiburón’ tienen que servir para mejorar algunos aspectos, como lentitud en defensa, poca generación de juego y la profundidad que debe tener un equipo con aspiraciones de avanzar en el principal certamen del continente. Es evidente que la falta de entrenamientos grupales ha pesado y su adversario llega con más ritmo, pero la estrechez del tiempo obliga a que se busquen las soluciones sobre la marcha, ojalá aprovechando que al frente se tienen bajas sustanciales como la del goleador peruano Paolo Guerrero.

De entrada, el técnico Juan Cruz Real tendrá una novedad en la formación titular, el ingreso de Cristian Arrieta como lateral derecho por Daniel Quiñones, quien se quedó en Cali. La otra podría ser la presencia del volante Rodrigo Ureña -que hizo una muy buena presentación en el juego que los rojos le ganaron 1-2 a Universidad Católica en Chile- por Carlos Sierra, que ante Junior tampoco aportó lo que venía ofreciendo antes de la pandemia.



Ureña ha demostrado que le gusta rematar desde fuera del área y cuando las condiciones para hilvanar ideas desde la mitad no están dadas, esa es una buena alternativa para encontrar el desequilibrio de las acciones.



América espera que jueguen un papel importante los jugadores experimentados para llevar de la mano a los más jóvenes ante un rival de pergaminos, que en el torneo local viene de caer 1-0 con Goiás.

John Arias, quien recibió la responsabilidad de ser extremo junto a Duván Vergara, se refirió a la cita de este miércoles: “El compromiso va a ser complicado, somos conscientes que va a ser un partido difícil, Internacional es un equipo que juega bien y viene haciendo las cosas bien, pero queremos sacar un buen resultado, América sale siempre a ganar”.



En cuanto a la posición que ocupa actualmente, dijo que “no es de todo extraña para mí, en Patriotas y en otros equipos jugué allí, siento que puedo hacerlo mejor, aunque me siento cómodo allí, como cuando me toca jugar por dentro”.



En cuanto a las correcciones a realizar, sostuvo que “Inter tiene grandes jugadores, con algunas bajas, el partido contra Junior, más que todo el de vuelta, nos dejó enseñanzas y cosas a corregir, el equipo está mentalizado y sabemos que nos sirvió mucho lo que pasó aquí en Cali para estar más enfocados. El equipo está muy bien físicamente, tenemos un buen plantel, con jugadores de gran recorrido y los jóvenes cuentan con un buen potencial”.



Sobre si falta generación de juego o finalización de las jugadas, explicó que “el sinsabor que queda y lo sentimos es que ante Junior fuimos superiores, por ahí tuvimos un bachecito de partido en el que el equipo no funcionó como se esperaba, pero en la llave fuimos muy superiores. Claro que sabemos que hay cosas que corregir y el mismo trabajo y tiempo van a ir acoplando. Sabemos que en la Libertadores no te perdonan esos errores, esos lapsos de tiempo donde el equipo se duerme; siento que el equipo viene elaborando bien, nos estamos adaptando a una idea que trae el profesor, creo que vamos por buen camino, por ahí tuvimos varias opciones frente a Junior que pudieron ser gol, creo en el grupo de profesionales que tiene América”.



América de Cali sigue en el objetivo de contar con un delantero de área ante la poca efectividad hasta el momento de Adrián Ramos y este martes se conoció que hay diálogos adelantados con el peruano Aldaír Rodríguez, de 26 años, y quien milita en Binacional.



Los escarlatas suman 3 puntos y son terceros en el Grupo de la Copa Libertadores, a 1 de Internacional y Gremio, que visitará este miércoles (7:30 p.m.) a la Universidad Católica.

Estadio: Beira Río



Hora: 5:15 p.m. (horario de Colombia)



Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



Probables formaciones:



Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Zaravia, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo, Uendel; Joao Lucas de Souza, Rodrigo Lindoso (Nonato), Boschilia (Andrés D’Alesandro); Patrick, Thiago Gallardo, Abel Hernández.



América de Cali: Éder Chaux; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra (Rodrigo Ureña), John Arias, Duván Vergara; Adrián Ramos.



D.T.: Juan Cruz Real.

La actualidad de Internacional



Como se recuerda, al final del clásico ‘Gre-nal’ se produjo una fuerte discusión entre ambos clubes que dejó varios expulsados, que se suman a las situaciones de orden médico.



Los que vieron la tarjeta roja fueron: el defensa central Victor Cuesta, el lateral izquierdo Moisés, el volante Edenilson (habitualmente titulares) y el mediocampista Bruno Praxedes, joven que ha venido utilizando Coudet.



Están lesionados o en recuperación el volante de contención Rodrigo Dourado, el mediapunta Marcos Guilherme, además de los delanteros Paolo Guerrero, Joao Peglow, Yuri Alberto y William Pottker.



Inter restó solo a Bruno Fuchs (defensor central que fue al CSKA de Moscú; Natanael (lateral izquierdo), Roberto (defensor central-salió a préstamo a Paraná) y Carlos Eduardo (defensor central-volvió al equipo Sub 20 del Inter).



Al mismo tiempo, se reforzó con el delantero argentino Leandro Fernández (ex Independiente), el también atacante Yuri Alberto (procedente de Santos), Abel Hernández (libre, ex Al-Ahli de Catar), Lucas Ribeiro (marcador central ex Hoffemhein de Alemania), Matheus Jussa (marcador central, lateral por izquierda, volante de contención-ex Oeste de Brasil), y otros juveniles que fueron ascendidos como el delantero Leonardo Ferreira, el arquero Emerson, el zaguero central Tiago Barbosa y el lateral izquierdo Leo Borges.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces