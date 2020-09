Juan Cruz Real, optimista: espera sacar un buen resultado en Brasil

Históricamente, América de Cali no ha perdido en sus confrontaciones con Internacional en Porto Alegre por Copa Libertadores, y el técnico Juan Cruz Real no solo le apuesta a mantener ese registro, sino a que su equipo pueda encontrar una cara distinta a la mostrada ante el Junior, especialmente en el compromiso de vuelta de la Superliga.

No obstante, para el entrenador argentino su equipo fue superior al elenco barranquillero y manifiesta que el grupo ha ido aceptando su propuesta táctica, tal vez más rápido de lo esperado. Aunque no es menos cierto que restó jugadores importantes en el reinicio de un viejo objetivo de la institución.



Cruz Real habló de la crónica deportiva caleña sobre lo que ha vivido con el conjunto rojo y lo que espera este miércoles (5:15 p.m.) en el Estadio Beira Río, ante el Inter.

Acerca de lo que pudo analizar de los dos partidos ante Junior antes de enfrentar a Inter, señaló: “Dolidos por el resultado, porque honestamente uno sabe que estos partidos hay que ganarlos, los quiere ganar, y es un título que a la institución le falta, pero tenemos que analizar los dos partidos desde dos lugares distintos. Tengo algunos datos, si dividimos los dos en cuatro tiempos creo que en tres tiempos fuimos muy superiores al rival, y que un tiempo, que fue el primero del segundo partido, por ahí no estuvimos como en los otros mencionados. Nos costó un poco la elaboración, se hizo un partido parejo, nos encontramos con un gol tempranero abajo, en una jugada en la que la pelota salió, pero que nosotros después teníamos que haberla resuelto y no se pudo, pero el balance que hago desde el rendimiento es muy positivo”.



Cruz Real siguió con sus cifras y agregó que “en el primer partido la posesión de la pelota y el control del juego fue del 70%, el segundo partido fue 63% para América, 37% para Junior; nosotros contabilizamos las opciones de gol, en el primer juego triplicamos al rival y en el segundo lo duplicamos en el término de los 90 minutos en cada partido. Estamos en un promedio entre 4 y 6 situaciones de gol por cada tiempo, cosa que para nosotros no es lo ideal, pero vamos avanzando, y obviamente eso tenemos que lograr con eficacia plasmarlo en el marcador. Ahora se podría se podría desvalorizar con lo que es el resultado final, eso es lo que tenemos, el primer partido hicimos más de 500 pases, con 84% de efectividad, pases de elaboración que al final terminaron en situaciones de gol, no una posesión que no tenga sentido, creo que si Junior, una vez que nos hizo los goles tanto en Barranquilla como en Cali, tiene mucho oficio, cuando está en ventaja para defender, nosotros siempre tratamos de ir al frente, creo que dominamos al rival en los dos partidos, pero esto es fútbol e indudablemente tendremos que corregir para seguir siendo un mejor equipo, también podría agregar las pelotas robadas en área rival, algo que nosotros pretendemos, hemos robado bastantes pelotas, hemos tenido largos periodos de posesión respecto al rival, superándolo. La conclusión final es que para ser los dos primeros partidos, el equipo mostró muy rápido la adaptación a una idea de juego de ataque, con protagonismo, tenemos que seguir buscando más eficacia y eso nos da buen augurio para lo que viene en las competencias que tenemos”.



De lo que espera de la eficacia de su equipo en el compromiso de este miércoles ante el líder del Brasileirao, dijo que “nosotros para este partido debemos tener una gran capacidad de adaptación y una gran inteligencia, porque no vamos a descubrir nada, Inter debe ir ya jugando como 20 partidos después del receso por la pandemia, nosotros llevamos solo dos, Inter empezó a entrenar mucho antes que nosotros a nivel colectivo, es un gran equipo, que tiene una nómina costosa, una nómina que se preparó para pelear Copa Libertadores y nosotros tenemos que adaptarnos a todo eso con una mentalidad ganadora, con mucha personalidad, con mucho carácter, sabiendo también que representamos a América de Cali, y con todo ese coraje y determinación de trabajo competir con mucha fortaleza, estar a la altura de un partido complicado, pero confío mucho en mis jugadores, en su entrega, me lo han demostrado en estos dos partidos y durante los dos meses que hemos estado juntos, son jugadores ganadores, a los que les interesa seguir creciendo”.



También opinó sobre el desgaste físico que podrían tener con ese largo viaje a Brasil: “Sabemos acá en Suramérica tanto lo que es Eliminatorias a nivel de selección, lo que es el tema de copa Libertadores, Suramericana, son viajes muy largos, nos toca ir de Colombia a Argentina, Colombia-Brasil, Venezuela-Brasil, son viajes largos, pero eso es parte de esta Copa, acá lo que tenemos que hacer es contar con una buena capacidad de adaptación, que todos esos atenuantes no nos jueguen en contra mentalmente, hay que mostrar mucha personalidad y pensar que tenemos que representar a América de Cali en el continente a la altura de las circunstancias. Sabemos de las dificultades, de los viajes, de la preparación respectiva y comparativa con los equipos brasileños, pero debemos adaptarnos para competir de buena manera”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces