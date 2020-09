¡Un colombiano se salvó! Jugadores de Boca que no pueden viajar

Se viven horas de polémicas a partir del permiso que solicitó Boca y que tanto Conmebol como el Ministerio de Salud de Paraguay concedieron para que los jugadores del plantel de Miguel Ángel Russo que sean positivos de covid-19, pero que ya no contagien por haber realizado los correspondientes 14 días de aislamiento, puedan viajar a Asunción a disputar el partido frente a Libertad del jueves. No obstante, no hay vía libre para todos los futbolistas. La entidad madre del fútbol sudamericano ya le entregó a la directiva xeneize los nombres que no podrán subirse mañana al avión.

La burbuja sanitaria realizada en Ezeiza resultó un caos: hace más de dos semanas apareció un brote masivo de contagios. En etapas. Primero, fueron 14 casos confirmados. El 2 de septiembre, Boca comunicó oficialmente que los positivos habían aumentado a 18. Y cuatro días más tarde, extraoficialmente ya se sabía que los jugadores afectados eran 22. En efecto, hay un grupo que aún no cumplió el lapso esencial de recuperación y, como se indica, todavía puede transmitirle el virus a otros.



En ese marco, Conmebol le notificó a las autoridades boquenses que Mauro Zárate, Julio Buffarini, Mateo Retegui, Gastón Gerzel y Renzo Giampaoli, hombres que pertenecieron a los últimos grupos de contagios, tienen prohibido sumarse a la delegación que por la tarde del miércoles emprenderá el viaje a Paraguay. Con una excepción que le da más serenidad al técnico: a Frank Fabra sí lo habilitaron. ¿Por qué? En Boca no saben explicarlo y afirman que todo fue una decisión del organismo sanitario paraguayo. ¿Y Russo? Entre hoy y mañana le comunicará al Consejo de Fútbol y a los médicos qué decisión toma con respecto a viajar o quedarse en su casa, dada su condición de pertenecer a los grupos de riesgo.



En algún punto, esas bajas no perjudican demasiado el plan de Russo. Buffarini, se sabe, fue el lateral derecho titular del equipo campeón de la Superliga y se lo sigue considerando como dueño del puesto, mientras que Zárate es un mimado del entrenador ya que lo conoce mucho desde que coincidieron en Vélez. No obstante, ambos jugadores arrastran sobrecargas musculares que los ponía en duda para el partido. Con esta noticia, ya sabe que no contará con ellos por más que en estas horas se pongan en condiciones.



La controversia crece. Las protestas de Libertad se multiplican ante la autorización que recibió Boca por parte las autoridades sanitarias de Paraguay y la Conmebol para viajar a Asunción con jugadores que hayan dado positivo de coronavirus en el último testeo y que ya no contagien. Ante este escenario es que el cuerpo médico xeneize tomó la determinación de volver a realizarles un hisopado a los futbolistas que el club presentó para la disputa del partido que reabre el juego en la Copa Libertadores con la idea de calmar los ánimos.



Si bien algunos de los 24 jugadores que viajarán a Paraguay dieron positivo de Covid-19 y tienen el alta sanitaria, desde Libertad aseguran que reclamarán ante la justicia si es que Boca lleva a estos futbolistas para la disputa del partido del jueves próximo. Es todo un riesgo el que asume Boca, ya que si bien pueden volver a arrojar como "detectables" algunos controles, el problema es que el grupo de jugadores que ya pasó por esas pruebas y no tuvieron problemas ahora pueden llegar a aparecer como contagiados y en esa nómina están Zambrano, Campuzano, Mas, Cardona y Maroni.



Estos controles son los que serán enviados a la Conmebol y en el caso de que aparezca un nuevo positivo, ese futbolista podría quedar fuera del encuentro con Libertad y también del partido de la semana próxima ante DIM, en Medellín. De todas formas, la intención del hisopado es encontrar resultados que ahora sean negativos para viajar con una mayor tranquilidad.



Lo que ahora Boca pretende es que no prosperen los reclamos de Libertad, ya que Gerardo Acosta, asesor jurídico del equipo paraguayo, explicó en TyC Sports que el equipo jugará bajo protesta y que podría pedir los puntos: "Es un tema muy complicado. No podemos permitir que los futbolistas con PCR positivo jueguen ante Libertad. A los que le siguen dando positivo no pueden ser acreditados. El reglamento no debe ser modificado con la competición en juego".



Canchallena.com.ar

La Nación

Argentina

GDA