Nuevas posiciones en Selección Colombia: gran herencia de Copa América

Colombia terminó su participación en la Copa América de Brasil pero dejó la sensación de un equipo con trabajo, que da buenas sensaciones de cara a la Eliminatoria al Mundial de Catar.



El sacrificio, motor de la presión alta que ahora es sello característico de la selección mayor, obliga a encontrar posiciones nuevas, muchas veces inesperadas, para jugadores que antes, por edad y rendimiento en sus clubes, tenían un rol distinto cuando se vestían con la camiseta amarilla.

Repasamos algunos de los casos más sobresalientes, sin duda una referencia para tener en cuenta de cara al inicio de la Eliminatoria y la Copa América de 2020, con sede en Colombia y Argentina.



Cuadrado, volante de marca (31 años)



Es reconocido en Juventus y en Selección como extremo por derecha. Pero unas veces por las lesiones y otras por el ritmo mismo de la competencia, fue perdiendo confianza en su puesto y eso no pasó inadvertido para el técnico Queiroz. Por eso, desde su llegada al equipo para la Copa América, se le recomendó un nuevo puesto: volante de marca por derecha.



Al comienzo se notó algo de incomodidad, pero el DT se ocupó en darle los amistosos para que se adaptara y así jugó contra Argentina y Catar, con buenos resultados en general. ¿Le sobró un regate algunas veces? Eso pasaba antes de su nueva posición. Lo bueno es que su fortaleza para la marca se vio beneficiada en este lugar del campo, donde evitaba los desplazamientos tan largos –propios del extremo- y era mejor respaldo para James y el 9 de área. Contra Paraguay jugó en su puesto natural y fue su juego más discreto.







Medina, lateral derecho (27 años)

Stefan Medina fue siempre defensor central: en Nacional, en todas las selecciones menores y por su puesto en Pachuca, su actual equipo. Su regularidad como titular da fe de su eficiencia. Sin embargo, cuando Queiroz lo llamó a la Selección le advirtió que no buscaba centrales sino un lateral derecho. No lo dudó ni un minuto y se presentó, cual fiel soldado, a recibir las órdenes.



Su rendimiento fue tan destacado que le sacó el puesto al habitual Santiago Arias. Sí aporta menos en el ataque y es cierto que Alexis Sánchez lo volvió loco en el partido de cuartos, pero no fue el único que tuvo un mal día y, en el balance general, su tarea fue muy aceptable.



Tesillo, lateral izquierdo (29 años)



Otro que, como Medina, fue siempre defensor central. Fue esa su condición en Santa Fe y fue también la razón por la que llegó a León de México. Sin embargo, una vez en la Liga MX enfrentó la situación de cambiar de lugar si quería jugar: lo hizo y se convirtió en lateral izquierdo, donde actuó buena parte de los 38 juegos que totalizó en la temporada 2018-2019.



Tesillo fue una de las figuras de Colombia contra Argentina, por la punta donde juega un tal Lionel Messi. Necesita perfeccionar los centros y tuvo la mala fortuna de errar el último penalti en cuartos, pero sin duda fue mejor que el novato Borja, especialmente en la tarea de marca, y es, hoy por hoy, la mejor alternativa en un puesto que suele ser un dolor de cabeza.







Jefferson Lerma, volante 8 (24 años)



No es que sea muy novedoso verlo en el mediocampo con obligaciones de marca, fue su posición en la Liga de España y es la obligación que tiene en el Bournemouth de la Premier League. Pero lo que sí llamó la atención fue verlo como el hombre de salida, la fórmula Barrios (cabeza de área) por la izquierda (suele jugar por derecha), que supo pisar el área con peligro y le dio a Duván Zapata el centro del segundo gol contra Argentina. Es un ejemplo más del jugador que, con tal de estar, juega donde lo pongan.



James, extremo por derecha (27 años)



Pasaron muchos años creyendo que James Rodríguez debía ser un alma libre que circulara por el frente de ataque donde, cuando y como él quisiera. Y sigue siendo un poco así, pero cada vez que Colombia tiene la pelota. Una vez la pierde, a ese James que hace de Colombia un equipo distinto, que le da el salto de calidad, también le toca ponerse un traje de obrero para completar la segunda línea de 3 y taponar la banda derecha de ser necesario.



Es una asignación que conoció en el Mónaco, que no pocas veces tuvo que ejercer en Real Madrid y la que, según él mismo ha dicho, no le tiene miedo. No es que cambie su rol de director de orquesta, es que cuando las cosas van mal, es el hombre del talento el llamado a hacer gala del sacrificio.



Roger Martínez, extremo por izquierda (25 años)



Lleva siete equipos, lo que no es poco para un delantero tan joven, y siempre, siempre, se le vio dentro del área rival, haciendo estragos con su potente pierna derecha. Pero llegó la Selección Colombia y por delante en la fila estaban Falcao, el goleador histórico de la Selección, y Duván Zapata, el segundo mejor artillero del Calcio de Italia.



Lo entendió de inmediato y cuando Queiroz lo prefirió por encima de otros habituales y le explicó que sería el relevo natural de Luis Muriel como extremo por izquierda, él pronunció las dos palabras que salvan vidas: ¡Si señor! Un golazo contra Argentina y un muy aceptable partido contra Catar, duelos que sellaron la clasificación a cuartos, dejaron una muy favorable imagen de un hombre que fue dos veces titular (Catar y Chile) y mostró el sacrificio en marca, el asocio y el disparo a gol que se estaban necesitando.