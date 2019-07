¿Jubilados en Selección Colombia? Veteranos que no saben si volverán

Pasó el dolor de la eliminación de Copa América a manos de Chile y quedaron y, ahora que bajó la espuma, queda la reflexión sobre cuántos de los jugadores que estuvieron allí o que ni siquiera clasificaron a la lista de 23, dan por terminado el ciclo de la Selección Colombia.

Antes del torneo de Brasil, ya jugadores como José Fernando Cuadrado (Nacional, 34 años), Óscar Murillo (pachuca, 31 años), Carlos Sánchez (West Ham, 33 años), Farid Díaz (Alianza Petrolera, 35 años) o Carlos Bacca (Villarreal, 32 años), todos mundialistas, fijos en las últimas convocatorias y muy experimentados, habían dado un paso al costado para facilitar la renovación que emprendió el técnico Carlos Queiroz, con jugadores menores de 30 e inclusive juveniles que se acercaron al equipo de mayores.



Pero otros que sí llegaron a la lista de 23 de la Copa y que terminaron con dolor la aventura en Brasil también podrían estar en la fila de salida.



¿Quiénes son? Aquí, los posibles candidatos:



Radamel Falcao García (Mónaco, 33 años)

Cuesta pensar en el capitán como uno de los que podría terminar el ciclo en la Copa América, pero él mismo lo sugirió: “Vamos a ver, como siempre he dicho hay que ir paso a paso, año a año y así iré”, dijo tras la eliminación contra Chile. Y es verdad que no logró hacer un buen torneo, que jugó los cuatro partidos –solo en uno no fue titular- y no encontró el camino al gol y que con un Duván Zapata que embiste a fuerza de potencia y rendimiento, la permanencia se vuelve impredecible.



Cristian Zapata (Génova, 32 años)

Tras siete temporadas en el Milán, estrenará club tras una Copa América en la que tuvo un partido (contra Paraguay), con una calificación aceptable. Fue bueno para él entrar en el listado pero es incierto el futuro, pues con Mina, Dávinson Sánchez y ahora John Lucumí, el relevo generacional en la defensa parece irreversible y su aporte de experiencia, valioso para el DT nacional, pudo haber terminado en Brasil.







Camilo Vargas. (Cali, 30 años)

No pareció ser suficiente el excelente nivel que mostró en la Liga colombiana pues, cuando faltó David Ospina por motivos familiares, el arco quedó en manos del tercer arquero, Álvaro Montero (23 años). Puede ser que sus 1,85m de estatura frente al 1,95m de Montero hagan diferencia en una escuela europea, pero también es posible que la renovación lo haya sorprendido sin darle ocasión de defender, como titular, el arco de Colombia.



Juan Guillermo Cuadrado. (Juventus, 31 años)

Algunos creen que es un tema de percepción pues sigue siendo un hombre influyente en la Selección, pero otros opinan que se excede en el toque, que es impreciso y que su físico ya no resiste la alta intensidad que impone la nueva administración de Queiroz. Sin embargo, el propio DT lo considera una ficha clave, lo llama “altruista” por jugar en posiciones distintas cada vez que se le exige y no parece estar pensando en él como una ficha de cambio.