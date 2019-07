William Tesillo y el rumor que lo pone en un gigante argentino

William Tesillo, defensa colombiano en la pasa temporada en el fútbol mexicano ha estado involucrado en varios rumores que lo ubican en Boca Juniors. Su entrenador del Club León habló sobre la actualidad de su jugador y no cerró la posibilidad a su salida.

Desde Argentina se han venido manejando varias versiones que ubican a William Tesillo en Boca Juniors. El defensa colombiano interesaría al cuadro Xeneize y la posibilidad de cambiar de equipo estaría sobre la mesa según versiones en dicho país.



Esta opción se presenta luego de que en Argentina confirmaran que el representante del jugador ofreció a Nicolás Burdisso a Tesillo como una opción para el Xeneize la próxima temporada. El director deportivo del equipo habría visto con buenos ojos este ofrecimiento.



Ante todos estos rumores, Ignacio Ambriz, entrenador del Club León habló sobre la actualidad del colombiano y aseguró que quiere mantenerlo en el equipo la próxima temporada.



"La prensa dice muchas cosas a favor y en contra de lo que es. Yo no he ofrecido a nadie, pero William debe estar tranquilo porque son rumores los que se dicen y después que pase lo que tenga que pasar. Mientras no exista un ofrecimiento sobre la mesa, nosotros esperamos que siga siendo un rumor. Las puertas se abren a muchas situaciones de este tipo y si llega el interés, pues… ¿quién no quisiera jugar en Boca?", añadió Ambriz en conferencia de prensa.



Por el momento solo son rumores de prensa en Argentina, si se da la posibilidad, sería un gran paso para que William Tesillo siga creciendo en su carrera deportiva.