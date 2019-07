El mensaje de Vidal a Tesillo luego de conocer que lo amenazaron

La familia de William Tesillo denunció amenazas de muerte luego de que el jugador errara en el quinto penal contra Chile, en la Copa América. La noticia no pasó desapercibida y ya llegó hasta Brasil, lugar en el que se disputa el torneo.

Quien habló sobre este lamentable tema fue Arturo Vidal, líder de la Roja y gran amigo de James Rodríguez. En una rueda de prensa, el volante dio su opinión de las amenazas a Tesillo.

"No hemos podido conversar con el jugador, pero sí es fuerte eso. Uno no quiere fallar, sino que pasan muchas cosas, pero por mala suerte uno se equivoca en ese momento. Tener amenazas de muerte es complicado, ojalá que no sean verdad y que los jugadores no pasen por eso", dijo Vidal.

Vidal le envió mucha fuerza a Tesillo y su familia, quien ha manifestado públicamente que es una pena que estas cosas sucedan por un partido de fútbol en el que él quiso ayudar a su país.