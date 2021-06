Polémica en Ecuador: reclaman jugada de penalti contra Colombia

Ecuador perdió 1-0 contra Colombia en el debut de la Copa América 2021, a pesar de ser un equipo más rápido y de tener opciones de gol para llevarse un mejor resultado. Ya preocupa el proceso de Gustavo Alfaro, pues antes de este certamen, también había perdido sus dos partidos (contra Brasil y Perú) en la Eliminatoria Suramericana a Catar 2022.

Luego de la derrota, en Ecuador hay polémica por una jugada que para ellos perjudicó a su seleccionado. Una mano de Wilmar Barrios en el área, que sienten debió ser pitada como penalti para la Tri.



En medios como ‘Directv Sports’, hacen mella sobre la mano de Barrios, que caía en el área, pero que su mano no habría cambiado de posición para tratar de sostenerse, si no buscando el balón.



¿Fue o no fue?