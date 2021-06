Reinaldo Rueda, contento con la victoria frente a Ecuador: análisis

Colombia comenzó con pie derecho la Copa América y derrotó, por la mínima diferencia, a Ecuador, en un partido disputado en mitad de cancha, con pocas oportunidades de gol, pero que terminó a favor de la Tricolor gracias al tanto de Edwin Cardona.



Reinaldo Rueda, técnico del equipo, se mostró a gusto con el desempeño de sus dirigidos, luego de hacer siete cambios en la nómina. Sin embargo, aseguró que aún hay aspectos para mejorar y eso se dará en medio de la competencia.

Análisis del partido

​

"Pienso que el equipo se vio integro, los hombres que tomaron la alternativa hoy fueron muy aplicados, sabíamos que era un partido muy disputado, a veces con muchos roces por todos los antecedentes del juego anterior, por lo que nos jugamos hoy en el inicio de este grupo, por el rival, con su presión y rapidez de acción no nos dejó hacer el juego que Colombia podría haber hecho, y bueno, el talento, la individualidad de los jugadores, fue muy positiva tanto en defensa como en ataque para poder desequilibrar al rival"



Cambios en la alineación



"La entrega, el compromiso de todos los jugadores, la mística colectiva. Cada uno coloca su talento, su experiencia, su trayectoria... Se le dio la alternativa a varios hombres, cumplieron con dignidad, entrega, siempre uno quiere más, muy valioso el compromiso, debemos seguir exigiendo, es un gran paso en este grupo A tan difícil".



Gol de Edwin Cardona: ¿jugada de laboratorio?



"Son jugadores de gran talento que se comunicaron, la elaboraron, no la hemos trabajado en las últimas 48 horas, ellos lo hicieron antes del segundo partido de Clasificatoria. Esa fantasía y creatividad marcó la diferencia"



Trabajo en ofensiva



Hay muchos aspectos para mejorar, tenemos que estabilizar las acciones en ataque, el segundo tiempo se dio para esa conceptualización. No va a ser muy fácil porque nosotros tenemos la pausa a final de la fase de grupos, solo al final podremos hacer algunos trabajos", concluyó