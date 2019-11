El sexto sentido de Zidane con James: sabía que volvería lesionado

James Rodríguez estará de baja en Real Madrid alrededor de un mes y eso ya no tiene vuelta de hoja.

Buscar el responsable de un hecho fortuito durante un entrenamiento con la Selección Colombia, en la última fecha FIFA del año, es llover sobre mojado pues el jugador no tiene opción más que hacer su trabajo, y su país no puede darse el lujo de no contar con su mejor hombre.





Sin embargo, según el diario AS, sí había una persona que presentía lo que pasaría y por eso no quería que corriera ningún riesgo: Zinedine Zidane.



En un texto del periodista Tomás Roncero se explica que cuando comenzó a pasar a segundo plano, el colombiano pidió respuestas: "en esos días de ostracismo del cafetero, James llegó a consultarle al técnico francés sobre su deseo de entrenar con el resto de sus compañeros. La respuesta de Zinedine era firme: "Es mejor que estés al cien por cien. Cuando ya no tengas molestias volverás a tope y recuperado".



El ambiente, sin embargo, no era el ideal: "James llegó a interpretarlo como un gesto más en ese distanciamiento que ambos mantienen desde hace años. Zizou llegó a decir en conferencia de Prensa aquella famosa frase llena de matices e interpretaciones: "James y Bale no tienen lesión, pero no están disponibles. Todavía no se entrenan con el grupo y no pueden jugar. Ahora se van con sus selecciones y ya veremos". Pues visto está", dice AS.



La pausa de selecciones trajo una lesión que casi se esperaba en Real Madrid y que tendría entre los responsables al propio James: "en el caso del zurdo de Cúcuta queda demostrado que quizás estaba forzando demasiado al querer jugar pese a arrastrar esas pequeñas molestias musculares que le han impedido tener una continuidad desde el inicio del curso. Su última aparición, el 22 de octubre, fue de apenas once minutos en Estambul. Ahora le toca empezar de nuevo. Zidane ya se lo olía".