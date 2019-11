Inaudita crítica a James: ¿por conocer a su hijo se alejó de Zidane?

Mucho se ha dicho alrededor de James Rodríguez y las horas bajas que vive en Real Madrid. Y volver de la Selección Colombia lesionado no ha hecho mucho para cambiar esa situación. Pero decir que sus problemas en el club tienen que ver con el reciente nacimiento de su hijo ya es pasar un límite.

La nueva polémica se ha generado por una publicación del diario AS de España, que habla de la situación de varios jugadores que no están siendo considerados por el técnico Zinedine Zidane.



"Las piezas del puzle van encajando para Zidane pero hay varias que se han caído de la mesa. Son las de Odriozola, Brahim, Mariano y James", dice el medio, asegurando que todos tienen muy difícil una mejora en su relación con el DT.



Pero en el caso del colombiano asegura: "ha perdido, además, una oportunidad de oro para reconciliarse con Zidane y tener peso en el proyecto. Todo, por perder el paso con el nacimiento de su hijo, para el cual viajó a Colombia y desde entonces no ha jugado con el Madrid".



Hasta donde se sabe, no solo James sino cualquiera de los jugadores del Real Madrid y en general de todos los clubes, cuando son padres, reciben la autorización para estar en familia en un momento tan importante. ¿Por qué en este caso iba a ser distinto?



Otra cosa es, claramente, el infortunio de la lesión que sufrió con la Selección Colombia: "Su lesión, de la que pronto se conocerá el alcance, ha sido la puntilla a su declive", añadió AS.



De hecho, ya el Madrid ha explicado cuál es el diagnóstico oficial del zurdo, aunque sin abundar en detalles ni aproximar una fecha de regreso a la canchas.





Resulta exagerado acudir a un tema familiar para criticar al colombiano y casi parece desconsiderado, teniendo en cuenta que se ausentó de al menos dos convocatorias de su selección nacional para consolidarse en el Madrid.



Es verdad que en los últimos días previos al viaje a Estados Unidos cometió errores que molestaron al club y a la afición y en ese punto cabe cualquier debate, pero no hay razón para involucrarse en su vida privada y menos aludir a su hijo para encontrar explicaciones a su difícil momento.