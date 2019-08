Zidane cierra la puerta: quiere a James fuera del Madrid cuanto antes

El inicio del mes de agosto, que decidirá su futuro, no ha sido precisamente feliz para James Rodríguez.

El colombiano recibió ya un portazo del Manchester United, en un posible canje con el Real Madrid por Pogba, y ahora, según la prensa española, suma una nueva desilusión.



El único alivio a una situación de interinidad que ya casi desespera y que lo afecta directamente, pues se está perdiendo la pretemporada en algún equipo donde sí tenga oportunidad, es que sigue teniendo mercado, a pesar de los golpes que recibe en el club 'merengue'.





El último sinsabor acaba de recibirlo, según el diario Marca, de parte del propio entrenador Zinedine Zidane.



"El volante de la 'Tricolor' no es del agrado del galo y así se lo ha hecho saber en más de una oportunidad. Los desplantes son numerosos y tanto el club como el entrenador quieren que su salida se produzca cuanto antes", escribe el diario madrileño.



La situación parece estar ya en un punto de no retorno. "Zizou ha dejado claro a la entidad que no cuenta con él y por eso espera que se marche lo antes posible. En el Madrid le ven como un jugador ideal para hacer caja, pero esperan una oferta de 50 millones de euros para rubricar su salida", dice el mencionado medio.



Marca confirma que, en plena ola de especulación, al colombiano no le ha faltado mercado y siguen preguntando por él, aunque públicamente lo nieguen. "El Atlético, aunque ayer Cerezo echara balones fuera, le quiere. Y además del Nápoles, hay un tapado dispuesto a ofertar por el jugador. En el Madrid están convencidos de que terminarán haciendo una buena venta por él. Amanecerá y veremos".



❌ Zidane quiere ya a James fuera del Real Madrid https://t.co/UcX2yU2WbV Informa @jigochoa — MARCA (@marca) August 5, 2019

Por ahora, James hace lo que le corresponde, que es seguir a cabalidad los planes de entrenamiento de Real Madrid y presentarse diariamente, aunque ya Zidane no quiera verlo. Le quedan 28 días para decidir su futuro y, por más desgastante que parezca la situación, su paciencia puede hacer la diferencia.