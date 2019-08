Real Madrid ofreció a James a un grande de Inglaterra y fue rechazado

James Rodríguez puede ser uno de los jugadores más apetecidos en este mercado de pases en el fútbol europeo, pero también uno de los grandes 'chicharrones' que pocos se dan el lujo de rechazar en sus equipos. El primero en decirle no al colombiano fue el Bayern de Múnich alemán, que decidió no comprarlo al final de los dos años de cesión. El segundo fue Zinedine Zidane, quien se resiste a contar con el mediocampista en su Real Madrid, a pesar de que el futbolista pertenece al club español.

Entre los equipos que están interesados en James, aparecen el Napoli como primer candidato, pues ha manifestado su gusto por el volante creativo en reiteradas oportunidades, pero no cuenta con el dinero completo para ficharlo; y también el Atlético de Madrid podría querer a Rodríguez, pero en el equipo merengue no ven con buenos ojos reforzar a su rival de patio.



Este lunes se conoció que James Rodríguez está en el Real Madrid como ficha de cambio para negociar algún otro fichaje que pretenda Zidane. Según 'The Times', el Manchester United recibió una propuesta en la que se incluía al '10' de la Selección Colombia más 30 millones de euros para que Paul Pogba fuera traspasado al club español, pero el histórico equipo de Inglaterra rechazó la oferta tajantemente, pues quiere conservar a su figura y no quiere dejarlo salir a cualquier precio.



El club inglés sabe que tiene en Pogba a un campeón del mundo con Francia, y por eso no estaría dispuesto a venderlo por menos de 170 millones de euros.



Por ahora, James Rodríguez deberá seguir entrenándose con sus compañeros del Madrid, siendo evidentemente resistido por su entrenador y esperando, hasta el último día del mercado, para conocer su futuro.