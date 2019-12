Listos los tiquetes a Europa: Yony González se despidió de Fluminense

El jugador colombiano Yony González se despidió de Fluminense este miércoles, a través de sus redes sociales en las que hizo publico un sentido mensaje. El jugador tendría todo arreglado con Benfica de Portugal.

En días anteriores el presidente del 'Flu', Mario Bittencourt, dio a conocer que el equipo portugués le había enviado una carta en la que se hacía oficial el interés por el extremo colombiano.



El exjugador de Junior de Barranquilla ya tendría todo arreglado con el equipo europeo y por esto decidió despedirse de la hinchada tricolor, agradeciendo por el apoyo constante en su primer año jugando en una liga internacional.



“Me gustaría agradecer a Fluminense, a todos los que me ayudaron dentro y fuera del campo, y a los fanáticos por todo el afecto que recibí durante esta temporada. Fue un año muy especial para mí. Por primera vez jugué fuera de Colombia. Pronto me identifiqué con Fluminense y me sentí bienvenido en el club y en la ciudad. Marqué goles, me entregué en el campo, luché duro y me fui con la sensación de logro", escribió en Instagram el jugador.

El mensaje de González finaliza con un afectuoso mensaje para los fanáticos de Fluminense, afirmando que siempre ocuparán un lugar muy especial en su corazón.



“Es difícil decir adiós, pero ha llegado el momento de nuevos vuelos. Gracias Fluminense. Gracias, hincha tricolor... Te llevaré en mi corazón", dijo el exjugador de Junior.

El jugador colombiano disputó un total de 42 partidos en el año que jugó para Fluminense, logrando nueve anotaciones y cinco asistencias, además de un rendimiento muy bueno que lo configuró como una de las figuras del equipo.