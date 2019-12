Gris regreso de Falcao a Champions, en repaso de PSG al Galatasaray

Un repaso, desde el pitazo inicial hasta el final, le dio PSG a un débil Galatasaray, que cayó 5-0 y se despidió de la expedición europea con más tristezas que alegrías y con un Falcao desconectado, solitario, impotente en un equipo lleno de limitaciones.



Falcao jugó 28 minutos, reemplazó al improductivo Mor y él mismo se apuntó en esa lista, pues no tuvo ninguna opción de gol en cerca de media hora en la cancha. Era su regreso después de tres meses y una semana ausente por una lesión y se notó la inactividad y, más que eso, su desconexión en un equipo que no genera fútbol ni encuentra caminos hacia ‘El Tigre’… ni antes de la lesión ni ahora.



Cero remates a puerta del club turco resumen su papel en la Champions League y explican por qué no llegó ni a Europa League.



En cambio el PSG era, tal cual, una tromba. Avisaba Sarabia a los 4 minutos. Un fuera de lugar de Mbappe arruinaba el gol de Icardi a los 15 minutos. Neymar se animaba en un tiro libre a los 28, directo a las manos de Muslera. Y la propuesta de Galatasaray no era otra sino la resistencia.



Hasta que a los 32, el talento hizo la diferencia: Icardi capitalizó una salida rápida de Mbappé, quien le sirvió el tanto al argentino ante la salida de Muslera.



El asunto era que entrara el primero para que se desarmara la débil muralla turca: a los 34, arrastró marcadores Neymar hasta que encontró pase para Sarabia y este la envió al fondo para el 2-0, casi sin dificultad.



No había piedad en PSG, aunque ya estaba clasificado y era líder y no necesitaba desgastar a su nómina estelar. Pero la tenía y parecía un pecado desaprovecharla: arrancando el primer tiempo, frente al área, partió Mbappé, metió un taco cuando vio aparecer a Neymar y este metió un zurdazo inatajable para el 3-0.



Perdonó Mbappé al enviarlo muy arriba a los 53 pero cobró a los 62, tras una gran asistencia de su nuevo mejor amigo, Neymar.



¿Falcao? Llegó poco después de que cayera el cuarto gol del PSG y cuando poco, prácticamente nada, había qué hacer ya para soñar con el empate o la victoria que permitían la clasificación a Europa League.



Igual que antes de la lesión, no llegaba una sola pelota limpia a la zona del colombiano, unas veces porque sus compañeros no tenían la referencia, pero otras muchas porque todo pasaba en el área de Galatasaray, donde Muslera evitaba un golazo de Neymar a los 76, cuando la paraba de pecho y casi desde el suelo remataba.



Una falta clara a los 81 contra Mbappé, en el área visitante, le dio a Cavani, otro que volvía de lesión, la oportunidad del 5-0 y de paso castigó a Falcao, quien recibió amarilla por protestar.



Y así, el tridente completo se reportó con gol y acabó en el Parque de los Príncipes, ovacionado.



Entre tanto, un solo gol a favor y 15 en contra en 6 partidos de Champions es el gris balance de un Galatasaray que perdió a Falcao muy pronto y mostró en Europa su peor cara. Si se suma el sexto lugar en la Superliga turca, todo conspira contra el DT Fatih Terim.